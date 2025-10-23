Мудра про призначення суддів: Те, що було в повноваженнях президента, не гальмувалося

Питання заповнення вакансій в судах України не гальмувалося з боку президента, зазначає заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра.

В четвер в Києві в ході презентації ключових висновків з Тіньового звіту щодо правосуддя та юстиції, підготовленого коаліцією громадських організацій, Мудра розказала, що минулого було видано більше 500 указів про призначення суддів, цього року – близько 50.

"Наразі в Офісі президента знаходиться всього кілька подань від Вищої Ради правосуддя (ВРП), які ще очікують на укази президента", - зазначила Мудра.

Вона наголосила: "Протягом року те, що було в повноваженнях президента, не гальмувалося: відбувалися призначення суддів за поданнями ВРП після рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії".

За словами заступниці керівника Офісу президента, нещодавно було призначено двох членів ВРП за квотою президента, а також двох суддів Конституційного суду. "Залишається одна вакансія від президента для заповнення, - найближчим часом буде оголошено конкурс на заповнення цієї вакансії", - додала Мудра.

Вона резюмувала: "В цьому напрямку ми реагуємо миттєво і поповнюємо суддівський корпус".