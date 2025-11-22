Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

Уряд призначив Левчука Володимира Євгеновича державним секретарем Міністерства культури України, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду у суботу.

Крім того, звільнено Куроченка Олега Івановича з посади державного секретаря Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

У декларації Володимира Левчука зазначено, що у липні 2025 р він працював у господарсько-фінансовому департаменті Секретаріату Кабінету міністрів України на посаді заступника директора Департаменту гуманітарної політики, завідуючого відділом з питань освіти і науки, молодіжної політики, фізичної культури та спорту.