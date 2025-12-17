Інтерфакс-Україна
Події
21:50 17.12.2025

Україна виконала норматив призначення суддів за програмою Ukraine Facility

2 хв читати
Україна виконала норматив призначення суддів за програмою Ukraine Facility

Підписання президентом України 13 грудня 2025 року фінальних указів про призначення 74 суддів дозволило Україні виконати один із ключових показників у межах реформи підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади, передбачених Планом України в межах програми Ukraine Facility, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Індикатор 3.1 вимагав заповнення не менше 20% вакантних посад суддів від загальної кількості актуальних вакансій (2205) станом на 16 жовтня 2023 року. Це означало необхідність призначення щонайменше 441 судді", – зазначило міністерство на сайті та нагадало, що добір за відповідними конкурсами проводився протягом останніх двох років.

Згідно з релізом, у підсумку з травня 2024 року по грудень 2025 року було призначено 453 судді.

Мінекономіки уточнило, що відновлення кадрового потенціалу судової системи здійснювалося відповідно до оновленого законодавства, яке передбачає спрощені етапи добору та скорочені періоди підготовки, застосування оприлюднених критеріїв професійної компетентності та доброчесності та залучення Громадської ради доброчесності до перевірки кандидатів у визначених законом випадках.

За результатами конкурсів до місцевих судів, апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Вища кваліфікаційна комісія судів України (ВККС) провела добір та кваліфікаційне оцінювання, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про призначення, а президент підписав відповідні укази.

Як повідомлялося, виконання цього індикатору було передбачено у третьому кварталі цього року. Консорціум RRR4U у Моніторингу виконання умов допомоги ЄС в рамках Ukraine Facility відзначав, що виконання цього індикатору дозволить Україні отримати біля EUR350 млн.

Ukraine Facility — програма фінансової підтримки України від ЄС на суму EUR50 млрд, спрямована на макроекономічну стабільність, модернізацію, відбудову та прискорення європейської інтеграції України у 2024–2027 роках. Фінансування надається траншами після підтвердження виконання Україною узгоджених структурних індикаторів. Після серпня цього року відбулася процедура оновлення Плану України порівняно із його початковою версію два роки тому.

У 2025 році Україна вже отримала фінансування на суму EUR8,35 млрд, що стало можливим завдяки виконанню більшості заходів, передбачених Планом України в межах програми. Загалом на цей рік передбачалося отримання EUR12,5 млрд за цією програмою.

Як зазначив на початку грудня консорціум RRR4U у Моніторингу виконання умов допомоги ЄС в рамках Ukraine Facility, простроченими залишаються ще чотири індикатори: за I кв.-2025 – збільшити кадровий склад ВАКС (до нього прив’язано виділення біля EUR0,3 млрд), ІІ кв.-2025 – зміни щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та їх перевірки; реформа цифровізації виконавчого провадження (біля EUR0,7 млрд), ІІІ кв.-2025 – прийняття законодавства для інтеграційного пакету електроенергії (біля EUR0,35 млрд).

Щодо IV кварталу, то на початок грудня з 20 необхідних індикаторів було виконано тільки 5.

 

Теги: #судді #призначення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 22.11.2025
Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

18:35 24.10.2025
Санду призначила бізнесмена з України новим прем'єром Молдови

Санду призначила бізнесмена з України новим прем'єром Молдови

16:55 23.10.2025
Голова ВАКС: Боюся, шо не встигнемо отримати нових суддів до травня 2026 року

Голова ВАКС: Боюся, шо не встигнемо отримати нових суддів до травня 2026 року

16:11 23.10.2025
Мудра про призначення суддів: Те, що було в повноваженнях президента, не гальмувалося

Мудра про призначення суддів: Те, що було в повноваженнях президента, не гальмувалося

13:41 21.10.2025
Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

12:48 15.10.2025
Рада розгляне призначення Бережної віцепрем’єром з гуманітарної політики - міністром культури на наступному тижні - Кравчук

Рада розгляне призначення Бережної віцепрем’єром з гуманітарної політики - міністром культури на наступному тижні - Кравчук

18:15 14.10.2025
Президент призначив заступника начальника Генштабу ЗСУ Острянського першим заступником секретаря РНБО замість Хомчака – укази

Президент призначив заступника начальника Генштабу ЗСУ Острянського першим заступником секретаря РНБО замість Хомчака – укази

04:28 11.10.2025
Макрон знову призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції

Макрон знову призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції

17:39 08.10.2025
Президент призначив двох членів ВРП

Президент призначив двох членів ВРП

14:57 08.10.2025
Рада не змогла призначити суддів КС

Рада не змогла призначити суддів КС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

США та РФ на вихідних в Маямі обговорять шляхи припинення війни в Україні - ЗМІ

У Франції за запитом ДБР провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

Свириденко анонсувала оновлення подання заяв до Реєстру збитків через Дію

Кабмін схвалив законопроєкти щодо приєднання України до SEPA – Мінфін

Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя

Кабмін перерозподілив кошти на компенсації для придбання житла ще понад 200 ветеранам з інвалідністю

Мерц підтвердив намір використати заморожені російські активи для фінансування ЗСУ

Європарламент проголосував за "військовий Шенген"

Дунайська комісія ухвалила рішення щодо реєстру збитків від агресії РФ на Нижньому Дунаї – віцепрем’єр

США призупинили санкції проти низки російських банків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА