Голова ВАКС: Боюся, шо не встигнемо отримати нових суддів до травня 2026 року

Голова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віра Михайленко допускає, що конкурс на обрання нових суддів ВАКС може не завершитися до моменту завершення повноважень Громадської ради міжнародних експертів.

В четвер в Києві в ході презентації ключових висновків з Тіньового звіту щодо правосуддя та юстиції, підготовленого коаліцією громадських організацій, Михайленко нагадала, що минулий конкурс на обрання суддів фактично не відбувся, є певні побоювання і щодо нового конкурсу.

"Я боюся, що ми можемо не встигнути до закінчення повноважень Громадської ради міжнародних експертів. Це також зафіксовано в звіті… Я далека від думки, що повноваження Громадської ради міжнародних експертів можуть бути продовжені, тому маємо встигнути до травня 2026 року", - зазначала Михайленко.

Як повідомлялося, за результатами першого конкурсу було набрано тільки 2 з 25 суддів, на повторний конкурс на 23 вакансії суддів ВАКС документи подали 205 кандидатів.

В інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко наголошував, що немає фактів та підстав стверджувати, що невиконання Україною умови в рамках плану Ukraine Facility – непризначення суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) – було навмисним, оскільки конкурс мав низку організаційних помилок і прорахунків.

"Це вкрай серйозна проблема, бо дуже серйозний фінансовий ресурс Україна недоотримала. Це величезна сума макродопомоги до державного бюджету, але, повірте, всі судді, ВАКС в цілому як інституція були першими, хто був зацікавлений в якнайшвидшому призначенні цих суддів", - наголошував Крикливенко.