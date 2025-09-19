Інтерфакс-Україна
Події
14:11 19.09.2025

Судді не змогли обрати нового голову Конституційного суду

Судді Конституційного суду України не змогли обрати голову КСУ під час спеціального пленарного засідання 18 вересня, повідомила пресслужба суду в п'ятницю.

“У четвер, 18 вересня 2025 року, відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного суду України, на якому Суд розглядав питання про обрання голови Конституційного суду України. Його розгляд Суд продовжить на одному з наступних спеціальних пленарних засідань”, - йдеться у повідомленні КСУ на сайті.

Наразі, оскільки у КСУ немає ні голови, ні його заступника, як старший за віком Суд очолює Олександр Петришин.

Після одночасної відставки одразу трьох суддів 27 січня 2025 року КСУ втратив кворум і не міг проводити засідання Великої Палати і Другого сенату. Продовжував роботу лише Перший сенат.

Кворум у КСУ відновився наприкінці червня, коли президент України Володимир Зеленський призначив суддею КСУ за своєю квотою Олександра Водяннікова. У липні судді у новому складі провели засідання Великої Палати, яка розглядає подання народних депутатів і Президента.

Наразі з проведенням засідань Великої Палати КС є проблеми, оскільки у деяких справах судді заявили самовідвід, і їх розгляд призупинився. Оскільки у суді налічується лише 12 суддів - критично необхідна кількість для проведення засідання, у разі відводу когось із суддів розгляд справ стає неможливим.

17 вересня президент підписав указ про призначення Юрія Барабаша суддею КСУ за своєю квотою. Коли Барабаш складе присягу, у КС налічуватиметься 13 суддів із 18 необхідних.

Добором суддів до КСУ займається Дорадча група експертів, яка має оцінити моральні якості і рівень компетентності у сфері права кандидатів від суб’єктів призначення – Верховної Ради, президента і З’їзду суддів України.

19 лютого 2025 року ДГЕ передала Верховній Раді і президентові документи для призначення 5 суддів КСУ – 2 за квотою парламенту та 3 за квотою президента. Наразі за своєю квотою президент призначив двох суддів – Водяннікова і Барабаша, натомість парламент суддів досі не призначив.

Також триває конкурс на посаду судді КСУ за квотою З’їзду суддів України.

Як повідомлялося, у КСУ відсутній голова з початку 2021 року, коли Зеленський звільнив тодішнього очільника суду Олександра Тупицького. Згодом Касаційний адмінсуд у складі ВС задовольнив позов Тупицького до президента, визнав протиправним та скасував указ. Офіс президента подав апеляційну скаргу на це рішення.

Тупицький так і не повернувся до виконання обов’язків. 15 травня 2022 року у нього закінчилися повноваження судді. ДБР розслідує щодо Тупицького низку кримінальних справ, зокрема через незаконний перетин кордону.

Після відсторонення Тупицького обов’язки голови КСУ виконував тодішній його заступник Сергій Головатий. У травні 2024 року у нього закінчилися повноваження судді через досягнення 70-річного віку. Відтоді обов’язки голови Суду виконував Віктор Кривенко як найстарший за віком суддя, а після його відставки – Петришин.

