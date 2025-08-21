У ЄС не згодні із санкціями США щодо суддів МКС

У Євросоюзі назвали неприйнятними санкції, введені США проти суддів Міжнародного кримінального суду (МКС).

"Європейський союз глибоко шкодує про це рішення ввести санкції проти чотирьох суддів МКС. Суд є дуже важливим елементом боротьби проти безкарності, і ці санкції абсолютно неприйнятні", - заявила в четвер на брифінгу в Брюсселі Анітта Хіппер, офіційний представник глави дипломатії ЄС Каї Каллас.

"МКС повинен мати можливість працювати найбільш неупередженим чином", - додала прессекретарка.

Напередодні в Держдепартаменті США повідомили, що держсекретар Марко Рубіо ввів санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду.

"Сьогодні відповідно до розпорядження президента (Дональда) Трампа про санкції проти МКС я запроваджую їх щодо особисто (його суддів): Кімберлі Прост із Канади, Ніколя Гію з Франції, Назхата Шаміма Хана з Фіджі та Маме Мандіае Ньянга із Сенегалу", - прокоментував Рубіо.

За його словами, "за безпосередньої участі цих іноземних громадян МКС вживав заходів щодо розслідувань стосовно громадян США та Ізраїлю, їхнього арешту, переслідування без згоди американської та ізраїльської влади".

США не є стороною Римського статуту, у зв'язку з чим неодноразово заявляли про невизнання юрисдикції МКС над американськими громадянами.