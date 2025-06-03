Інтерфакс-Україна
Події
14:52 03.06.2025

Рада ухвалила у 1-му читанні законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів - нардеп

1 хв читати
Рада ухвалила у 1-му читанні законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів - нардеп

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт (№13165-2) про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів щодо вдосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"258 нардепів за основу  підтримали законопроєкт щодо удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів", - написала вона в телеграм у вівторок.

За словами Геращенко, законопроєкт зокрема  пропонує об’єднати декларації доброчесності судді та декларації родинних зв’язків судді в один документ – декларацію доброчесності та родинних зв’язків судді, а також врегулювати порядок проведення перевірки декларації. Згідно з законопроєктом, Вища кваліфікаційна комісія суддів матиме повноваження самостійно встановлювати пріоритет під час перевірки декларацій суддів.

При цьому депутат акцентувала, що фракція "Європейська солідарність" не голосувала за законопроєкт.

"Знову красива назва і абсолютно інший зміст… Це про ручне керування судами і можливість використовувати перевірку декларацій як батіг і пряник за "правильні" судові рішення", - пояснила Геращенко.

Теги: #законопроєкт #судді #верховна_рада #геращенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:53 02.06.2025
У Раді реєструється законопроєкт про розгортання мережі Центрів підготовки національного спротиву – Верещук

У Раді реєструється законопроєкт про розгортання мережі Центрів підготовки національного спротиву – Верещук

16:00 02.06.2025
"Євросолідарність" ініціює створення ТСК щодо впливу Портнова на судову систему

"Євросолідарність" ініціює створення ТСК щодо впливу Портнова на судову систему

03:39 31.05.2025
Кабмін пропонує Раді врегулювати питання щодо соціального захисту строковиків

Кабмін пропонує Раді врегулювати питання щодо соціального захисту строковиків

15:28 30.05.2025
Бюджетний комітет направив Раді проєкт постанови щодо трьох іноземних експертів ДРЕ для відбору членів РП

Бюджетний комітет направив Раді проєкт постанови щодо трьох іноземних експертів ДРЕ для відбору членів РП

11:36 30.05.2025
Раді пропонують удосконалити процес оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Раді пропонують удосконалити процес оскарження відкликання депутатів місцевих рад

15:56 29.05.2025
Запити до держорганів щодо відвідування урядового кварталу Портновим підписали лише нардепи з "Євросолідарності" - Геращенко

Запити до держорганів щодо відвідування урядового кварталу Портновим підписали лише нардепи з "Євросолідарності" - Геращенко

15:26 29.05.2025
Раді рекомендують ухвалити закон щодо заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти

Раді рекомендують ухвалити закон щодо заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти

17:46 26.05.2025
Раді пропонують встановити відповідальність членів РНБО за незаконні санкції - нардеп

Раді пропонують встановити відповідальність членів РНБО за незаконні санкції - нардеп

20:57 23.05.2025
Комітет Ради здоров’я нації підтримав законопроект про відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів-медиків

Комітет Ради здоров’я нації підтримав законопроект про відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів-медиків

17:17 23.05.2025
"Євросолідарність" зареєструвала законопроєкт про персональну відповідальність членів РНБО за незаконні рішення щодо санкцій

"Євросолідарність" зареєструвала законопроєкт про персональну відповідальність членів РНБО за незаконні рішення щодо санкцій

ВАЖЛИВЕ

Міст через Керченську протоку в аварійному стані через нову спецоперацію – СБУ

Єврокомісія: передані Україні у Стамбулі російські пропозиції свідчать про агресивну позицію Кремля

У селі на Харківщині щонайменше 2 загиблих і троє поранених через ворожий обстріл з РСЗВ

Окупанти завдали удар "Кинжалом" по Миколаєву,

Повістка візиту у Вашингтон комплексна, зокрема планується зустріч із командою Трампа - Єрмак

ОСТАННЄ

КПІ почне підготовку фахівців з державного гарантування якості в ОПК

Саміт G7 може розглянути пропозицію про зниження стелі цін на нафту РФ - представник Єврокомісії

Загиблих внаслідок обстрілу Чистоводівки Харківської області вже 3 – прокуратура

Ексчиновника однієї за київських РДА викрито на незаконному переправленні людей через кордон – прокуратура

Держенергонагляд цьогоріч оглянув вже понад 500 пошкоджених внаслідок обстрілів об'єктів обленерго

Міст через Керченську протоку в аварійному стані через нову спецоперацію – СБУ

Єврокомісія: передані Україні у Стамбулі російські пропозиції свідчать про агресивну позицію Кремля

США мають намір віднести Гренландію до зони відповідальності Північного командування ЗС, що захищає Північну Америку

У селі на Харківщині щонайменше 2 загиблих і троє поранених через ворожий обстріл з РСЗВ

На північному та південному сході України в найближчу добу очікуються грози з градом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА