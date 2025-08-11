Керівник апарату ВАКС: На повторний конкурс подалися 205 кандидатів, сподіваємося, через рік у нас будуть нові судді

Фото: https://www.facebook.com/bohdan.kryklyvenko

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) сподіваються на призначення нових суддів ВАКС в липні наступного року, на 23 вакансії суддів на повторний конкурс документи подали 205 кандидатів.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко розказав, що 6 серпня закінчився прийом документів, і комісія починає роботу з кандидатами.

"205 кандидатів подали документи на 23 вакансії суддів. Є план-графік, оприлюднений Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС), який передбачає, що в березні 2026 року вони планують завершити свою частину роботу. Ну і потім ще ВРП і Указ Президента", - зазначив керівник апарату Суду.

Він додав: "Сподіваємося, що десь через рік, наприклад, в липні наступного року, ми з вами поговоримо про те, як успішно був проведений конкурс і як ефективно відібрані нові судді, які приступили до здійснення правосуддя".