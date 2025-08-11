Інтерфакс-Україна
Події
13:55 11.08.2025

Керівник апарату ВАКС: На повторний конкурс подалися 205 кандидатів, сподіваємося, через рік у нас будуть нові судді

1 хв читати
Керівник апарату ВАКС: На повторний конкурс подалися 205 кандидатів, сподіваємося, через рік у нас будуть нові судді
Фото: https://www.facebook.com/bohdan.kryklyvenko

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) сподіваються на призначення нових суддів ВАКС в липні наступного року, на 23 вакансії суддів на повторний конкурс документи подали 205 кандидатів.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко розказав, що 6 серпня закінчився прийом документів, і комісія починає роботу з кандидатами.

"205 кандидатів подали документи на 23 вакансії суддів. Є план-графік, оприлюднений Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС), який передбачає, що в березні 2026 року вони планують завершити свою частину роботу. Ну і потім ще ВРП і Указ Президента", - зазначив керівник апарату Суду.

Він додав: "Сподіваємося, що десь через рік, наприклад, в липні наступного року, ми з вами поговоримо про те, як успішно був проведений конкурс і як ефективно відібрані нові судді, які приступили до здійснення правосуддя".

Теги: #вакс #судді #крикливенко_богдан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:00 11.08.2025
Керівник апарату ВАКС: Сподіваюся, що через рік розкажемо про успішно призначених нам суддів

Керівник апарату ВАКС: Сподіваюся, що через рік розкажемо про успішно призначених нам суддів

13:29 11.08.2025
В непризначенні суддів ВАКС, внаслідок чого Україна недоотримала макродопомогу, злого умислу не було - керівник апарату ВАКС

В непризначенні суддів ВАКС, внаслідок чого Україна недоотримала макродопомогу, злого умислу не було - керівник апарату ВАКС

10:55 11.08.2025
АП ВАКС залишила без змін ухвалу про відмову у відстороненні Чернишова

АП ВАКС залишила без змін ухвалу про відмову у відстороненні Чернишова

09:39 08.08.2025
За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

09:24 27.06.2025
Окрема думка двох суддів ВП ВС щодо непідтверджених доказами санкцій дає підстави для скасування санкційних указів – юрист

Окрема думка двох суддів ВП ВС щодо непідтверджених доказами санкцій дає підстави для скасування санкційних указів – юрист

14:52 03.06.2025
Рада ухвалила у 1-му читанні законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів - нардеп

Рада ухвалила у 1-му читанні законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів - нардеп

18:39 27.01.2025
Троє суддів КС завершили 9-річний термін свого перебування на посаді

Троє суддів КС завершили 9-річний термін свого перебування на посаді

15:15 18.01.2025
В Ірані вбили двох суддів поблизу Верховного суду

В Ірані вбили двох суддів поблизу Верховного суду

18:15 11.12.2024
Зеленський взяв участь у церемонії складання присяги новопризначеними суддями

Зеленський взяв участь у церемонії складання присяги новопризначеними суддями

16:02 11.11.2024
Національна школа суддів України оголосила публічний конкурс на посаду проректора

Національна школа суддів України оголосила публічний конкурс на посаду проректора

ВАЖЛИВЕ

ЄС офіційно підтвердив проведення позачергового засідання глав МЗС країн-членів ЄС через майбутні переговори Трампа та Путіна

В непризначенні суддів ВАКС, внаслідок чого Україна недоотримала макродопомогу, злого умислу не було - керівник апарату ВАКС

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 4 людини загинуло та 9 поранено, в тому числі троє правоохоронців

Сенатор Грем заявив про обмін територіями між РФ та Україною в рамках угоди про припинення вогню

Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

ОСТАННЄ

ЄС отримав третій транш EUR1,6 млрд непередбачених прибутків від заморожених активів РФ, які підуть на підтримку України

Голова МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину – ОВА

Україна має бути залучена до переговорів щодо своєї території – голова МЗС Іспанії

Прикордонники затримали батька і сина, які облаштували вантажівки для незаконного переправлення порушників через кордон – ДСНС

ЄС офіційно підтвердив проведення позачергового засідання глав МЗС країн-членів ЄС через майбутні переговори Трампа та Путіна

РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

США погодились проконсультуватися з європейськими партнерами перед зустріччю Трампа з Путіним – Туск

Безпілотники СБУ уразили Арзамаський приладобудівний завод, який виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101, – джерело

На Львівщині сталася пожежа в геріатричному пансіонаті, вогнеборці евакуювали 65 людей

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура майже не зміниться

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА