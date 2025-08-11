Керівник апарату ВАКС: Сподіваюся, що через рік розкажемо про успішно призначених нам суддів

Україна не обрала нових суддів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), тобто, не виконала умову в рамках плану Ukraine Facility і, відповідно, недоотримала серйозний фінансовий ресурс. Чому так сталося і яка робота над помилками вже проведена, щоб повторний конкурс з добору суддів став успішним, розказав керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко.

Текст: Оксана Геронтьєва

На жаль і на щастя, ми самі собі суддів не обираємо

З яких причин та обставин умова індикатору Плану України в рамках програми Ukraine Facility - обрання суддів Вищого антикорупційного суду - не була виконана? Міністр економіки Олексій Соболев заявив, що через складність процедури, затвердженої Судом, набрано тільки 2 з 25 суддів, хоча було 200 учасників.

Давайте розкладемо все по поличках. Пункт 4.3 Ukraine Facility складається з двох індикаторів. Перший – збільшити чисельність суддів ВАКС на 60%, другий – збільшити чисельність працівників апарату ВАКС на 40%. Процедуру добору суддів ВАКС ми можемо тільки ініціювати, що і зробили.

На жаль і на щастя ВАКС, як і будь-який інший суд в Україні, не здійснює сам собі добір суддів. Тобто, ми як інституція в цьому процесі ніякої участі не беремо: ні у формуванні критеріїв, ні в порядку відбору, ні в затвердженні практичних завдань, ні в тестуванні тощо.

Для цього існують три державних органи. Перший – Вища кваліфкомісія суддів (ВККС), яка оголошує конкурс, проводить перевірку знань, тестування за участю громадської ради міжнародних експертів. Другий – Вища рада правосуддя (ВРП), яка отримує подання від ВККС, проводить свою перевірку, оцінку, співбесіду і вносить подання до Офісу Президента для підписання Указу Президента про призначення суддів.

Алгоритм був таким: ВАКС попросив заповнити вакансії і чекав, коли ці вакансії будуть заповнені. Жодним чином Суд не брав участі ні в затвердженні правил порядку і процедур конкурсного відбору, ні, тим більше, в його проведенні.

"Сито" ВККС: низка оргпомилок і недоліків

Як так сталося, що з двох сотень кандидатів конкурсу до призначення дійшли лише одиниці?

Ми багато аналізували цей конкурс. Основна частина кандидатів не "дійшли" від ВККС до ВРП: залишилося лише двоє кандидатів з 261, які подали документи на старті конкурсу. Об'єктивно: це не ВРП і не Офіс Президента їх "зрізали", це кандидати "просіялися" на кількох етапах у ВККС.

Близько 30% кандидатів, за оцінками ВККС, неправильно подали документи. Тобто, вже на старті декілька десятків претендентів на посади суддів припинили свою участь в конкурсі. Вони не дійшли ні до тестування, ні до практичних завдань, ні до співбесіди на доброчесність.

Далі був етап тестування. Частина кандидатів не склала його успішно. Після цього був етап практичних завдань, і ситуація повторилася. Тобто, на кожному етапі значна частина кандидатів припиняла участь в конкурсі.

До перевірки на доброчесність і співбесіди з громадською радою міжнародних експертів, в яку входить 6 іноземців, дійшло лише 7 кандидатів. А із 7 кандидатів, які успішно пройшли всі етапи ВККС, залишилося лише двоє. Ці двоє суддів, власне, вже призначені в червні.

Що було не так? Занадто високі вимоги до кандидатів?

Тут є низка організаційних помилок і недоліків конкурсної процедури. Про недоліки скажу в розрізі тих коректив, які були внесені на майбутній конкурс.

Перше: змінений прохідний бал за когнітивними тестами, він встановлений трошки нижчим, ніж для першого конкурсу. Чому? На паралельному конкурсі в апеляційні суди по всій Україні – а ВАКС за всіма документами дорівнює апеляційному суду – рівень тестування на когнітивні здібності був нижчим, ніж на конкурсі до ВАКС.

Ми звернулися до ВККС щодо доцільності тримати такий високий бал, бо колеги-судді знаходяться в різних умовах щодо конкурсного відбору.

Друге: була змінена процедура практичного завдання. Під час першого конкурсу його перевіряли 6 членів перевірочної комісії, троє з яких були теоретики, а троє – практики.

Суть завдання – написати проєкт судового рішення. Методологія оцінки проєкту судового рішення була настільки недосконалою, що навіть судді, які мають значний досвід в написанні судових рішень, були визнані такими, що не вміють їх писати. Це само по собі дуже дивно, бо у конкурсі брали участь професійні діючі судді, а оцінювали їх люди з теоретичної сфери – викладачі університетів, які самі ніколи в житті проєкт судових рішень не писали. Виникає питання: хто і за якими критеріями оцінює тих людей, які мають з цим справу практично кожен день?

На минулому конкурсі із 44 кандидатів лише 7 успішно написали практичне завдання. Тобто, має бути змінений підхід в оцінці практичних завдань.

Наразі багато хто сходиться в думці, що методологія була нерелевантною тим умовам і цілям, які ставилися в рамках цього конкурсного відбору.

Але, повторюся, це більше погляд зі сторони, бо ми жодним чином не брали участі в самому процесі. Громадські організації надавали свою оцінку цьому конкурсу, колеги говорили, що конкурс був організований провально.

Перший млинець глевкий, - без злого умислу

Тобто, це не саботаж, не цілеспрямовані дії по зриву конкурсу, а просто некоректно прописані умови конкурсу?

У нас немає фактів чи підстав стверджувати, що це була якась навмисна диверсія, - це низка організаційних помилок і прорахунків.

ВККС не функціонувала в Україні 4 роки. І після реформи, оновлення складу комісії, першим конкурсом, так би мовити, "тренуванням" став конкурс до ВАКС. Перший млинець вийшов глевким.

Тобто, була низка чинників, які збіглися в часі і призвели до такого результату. Це дуже складний багатоетапний процес. І вийшло так без злого умислу. Принаймні ми так думаємо, бо немає підстав думати якось інакше.

Ми - перші, хто зацікавлений в призначенні суддів, спостерігаємо і чекаємо

Непризначення суддів ВАКС - це не стільки судова, скільки міжнародна і фінансова історія

Так, це вкрай серйозна проблема, бо дуже серйозний фінансовий ресурс Україна недоотримала. Це величезна сума макродопомоги до державного бюджету, але, повірте, всі судді, ВАКС в цілому як інституція були першими, хто був зацікавлений в якнайшвидшому призначенні цих суддів, бо ми цього чекаємо вже 2 роки і схоже, що рік ще будемо чекати. Нас засипає справами, ми не встигаємо їх розглядати, у суддів катастрофічне шалене навантаження.

Тому ми тільки за, але ми не в процесі, не дотичні до добору. Тож, сидимо і спостерігаємо-виглядаємо, коли ж ці процедури будуть закінчені і судді будуть призначені.

І коли ж тепер судді ВАКС можуть бути призначені?

Був прийнятий закон, який скорегував ті речі, які ми з вами проговорили, після цього був повторно оголошений конкурс. 6 серпня закінчився прийом документів, і комісія починає роботу з кандидатами. 205 кандидатів подали документи на 23 вакансії суддів.

Є план-графік, оприлюднений ВККС, який передбачає, що в березні 2026 року вони планують завершити свою частину роботу. Ну і потім ще ВРП і Указ Президента.

Сподіваємося, що десь через рік, наприклад, в липні наступного року, ми з вами поговоримо про те, як успішно був проведений конкурс і як ефективно відібрані нові судді, які приступили до здійснення правосуддя.