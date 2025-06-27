Інтерфакс-Україна
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09:24 27.06.2025

Окрема думка двох суддів ВП ВС щодо непідтверджених доказами санкцій дає підстави для скасування санкційних указів – юрист

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Окрема думка двох суддів ВП ВС щодо непідтверджених доказами санкцій дає підстави для скасування санкційних указів – юрист

Окрема думка двох суддів Великої палати Верховного суду (ВП ВС) Олега Кривенди та Миколаи Мазура щодо непідтверджених доказами санкцій дає підстави для оскарження та скасування указів президента України про їх накладання, вважає адвокат АО Barristers Олександр Шадрін.

Шадрін повідомив, що юристи Barristers, які супроводжували справу одного з клієнтів, отримали рішення ВП ВС, в якому було визначено окрему думку суддів щодо санкційних справ та можливості оскарження накладених санкцій. Наразі текст окремої думки ще не оприлюднений в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Суть в тому, що зараз збільшилась кількість санкційних справ, якими підміняють фактично кримінальні провадження, а більшість матеріалів секретять. Тому окрема думка суддів є резонансною з точки зору повної зміни практики розгляду санкційних справ, вона говорить про те, що кожен орган має діяти у межах повноважень і не можна санкційними справами підміняти кримінальні провадження", зауважив Шадрін.

Юрист вважає, що "це резонансне рішення Верховного суду щодо повної зміни практики розгляду санкційних справ в Україні дасть можливість судового оскарження указів президента про санкції.

"В умовах війни та широкого застосування санкцій ця позиція формує принципово нове поле для правозастосування і правозахисту, зокрема, вона посилює ідею про необхідність забезпечення прозорості, обґрунтованості та судового контролю за владною дискрецією навіть у сферах, що пов’язані з національною безпекою", - сказав юрист.

За його словами, окрема думка суддів доводить, що навіть при широкій дискреції президента у санкційній політиці, його дії мають залишатися у межах Конституції та принципів верховенства права, при цьому суди зобов’язані перевіряти, чи не є рішення свавільними, а санкції — необґрунтованими.

"У конкретній справі держава не надала належних доказів загрози від особи, щодо якої застосовано санкції, а отже, позов слід було задовольнити. Це перший відомий випадок, коли судді ВП ВС публічно заявляють про необхідність задоволення апеляційної скарги та позову щодо санкційного указу президента, ставлячи під сумнів безумовність такого механізму як санкції", - сказав Шадрін.

На думку юриста, позиція двох суддів "може стати основою для правової дискусії, публічного контролю за діяльністю органів влади, інструментом захисту прав осіб, які вважають санкції щодо себе безпідставними та необґрунтованими, а також може враховуватись ініціаторами застосування санкцій для оцінки перспектив їх скасування".

Теги: #судді #санкції #олександр_шадрін

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