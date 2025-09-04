Інтерфакс-Україна
Троє з чотирьох експертів, які готували експертизу в справі Порошенка, звільнилися незабаром після її завершення – ЗМІ

Більшість експертів, які брали участь у підготовці експертизи в межах розслідування проти п'ятого президента України (2014-2019), народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка у справі щодо Харківських угод та закріплення в Конституції України наміру приєднатись до ЄС і НАТО, звільнилися з Центру незабаром після завершення роботи над цією справою, пише видання "Букви" в четвер.

Як повідомив Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (НДЦСЕ) у відповіді на журналістський запит видання Олександр Козлов, Сергій Полуянов та Роман Момот, які працювали в Центрі з січня 2024 року, були звільнені влітку 2025 року. Усі троє були звільнені відповідно до пункту 5 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, що передбачає припинення трудового договору за угодою сторін. Четвертий експерт Ігор Шебалков, який працює в Центрі з 1 листопада 2022 року, залишається на посаді.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. За словами адвоката Іллі Новікова, підставами для санкцій стали так звана "вугільна справа" і Харківські угоди.

