Інтерфакс-Україна
Телеком
19:35 13.11.2025

Ексзаступниця міністра оборони Черногоренко очолила Програму цифровізації ВККС

Фото: https://www.facebook.com/katheryn.chernohorenko

Катерина Черногоренко, яку Кабінет міністрів України 25 липня звільнив з посади заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, очолила Програму цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) в Лабораторії законодавчих ініціатив.

"Відсьогодні я очолюю Програму цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в Лабораторії законодавчих ініціатив. Це велика відповідальність - і можливість робити важливе… Ми створимо систему, де технології підсилюють справедливість, а справедливість є основою довіри до держави", - написала Черногоренко у Facebook в четвер.

Вона зазначила, що робота судової системи в Україні критично важлива для інвестицій в країну. "Економіка, соціальна політика, оборона, інвестиції - усе спирається на судову систему. Якщо суди не захищають право, жодна інша сфера не буде успішною. Світові компанії та партнери дивляться, чи можна в Україні чесно вирішити спір. Якщо ні, то інвестицій не буде. Реформа судів відкриває двері до економічного зростання", - наголосила Черногоренко.

Черногоренко займала посаду заступниці міністра оборони з вересня 2023 року, а до того була керівницею проєкту "Армія дронів".

 

