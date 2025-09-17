Рада Європи у середу опублікує проєкт Конвенції про створення компенсаційної комісії для України – Мудра

Фото: https://www.facebook.com/iryna.mudra.7

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра анонсувала публікацію Радою Європи в середу тексту проєкту Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

"Сьогодні Рада Європи опублікує текст проєкту Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Цей документ був узгоджений минулого тижня у Гаазі після 18 місяців та восьми раундів переговорів. Українська делегація, яку я мала честь очолювати, послідовно відстоювала ключові для нашої країни принципи, і ми змогли їх відстояти - Росія має заплатити за всі збитки з початку агресії у 2014 році, а Україна матиме провідну роль у керівних органах комісії", - написала вона на сторінці у Facebook.

За словами Мудрої, Комісія стане другим елементом міжнародного компенсаційного механізму після Реєстру збитків. "Вона розглядатиме заяви та призначатиме компенсації жертвам агресії. Наступний крок — урочисте підписання Конвенції 16 грудня в Гаазі. Це буде справжній історичний момент відновлення справедливості", - додала вона.

Також Мудра проінформувала, що у середу Реєстр збитків для України (RD4U) відкрив категорії заяв A2.8 та A2.9 – насильницьке переміщення або депортація дітей та дорослих. "Це особливо важливо в контексті програми BringKidsBack, яку лідить Андрій Єрмак. Депортація українських дітей — один із найбільш болючих злочинів Росії і частина свідомої кампанії знищення Росією української нації. Тепер постраждалі можуть офіційно подати заяву і вимагати компенсацію", - наголосила вона.

Як повідомила заступниця керівника Офісу президента, у вівторок вона та прем'єр-міністерка України Юлія Свиреденко провели бесіду з керівником Реєстру Маркіяном Ключківським та його командою, під час якої обговорили запуск категорій для юридичних осіб і держави, створення компенсаційного фонду та посилення інформування про роботу RD4U.

Раніше Мудра повідомляла, що заключний раунд переговорів, на яких буде визначено "подальшу долю компенсаційного механізму" для виплат постраждалим внаслідок російської агресії, розпочався в Гаазі (Нідерланди) у вівторок, 9 вересня.