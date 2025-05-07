Заступник глави Офісу президента Мудра: модель трибуналу по агресії неідеальна, але є практичним рішенням задля відповідальності РФ

Спеціальний трибунал по агресії РФ, про офіційне створення якого буде оголошено найближчими днями, не є ідеальним за своїм форматом, але стане практичним рішенням у відповідальності агресора та стримуванні агресії у майбутньому, наголошує заступник голови Офісу президента Ірина Мудра.

"Трибунал для розслідування злочину агресії проти України… Україна офіційно розпочне його створення з Радою Європи найближчими днями. Чи ідеальна ця модель? Ні. Але це практичне рішення, яке надсилає потужний сигнал, потужне повідомлення… Ми усуваємо прогалину у відповідальності та стримуємо майбутні агресії не лише в Європі, а й у всьому світі", - сказала Мудра в середу в Києві під час конференції "United for Justice. United for Survivors" ("Об'єднані заради справедливості. Об'єднані заради тих, хто вижив").

Ще одним наріжним каменем, за словами Мудрої, є міжнародний механізм компенсації. "Російська агресія завдала Україні збитків на суму понад 1 трильйон доларів, зокрема життю, домівкам, культурі та природі. Реєстр збитків розпочав свою роботу в Гаазі та Києві, він вже приймає заяви за першими дев'ятьма категоріями, а решта 39-36 категорій, як очікується, будуть запущені до кінця року", - нагадала вона.

Разом з цим, як зазначила Мудра, необхідно терміново виправити один ключовий недолік - поточні часові рамки дії для Реєстру, які виключають жертв війни до 2022 року. "Це не справедливість. Ми не можемо пояснити нашим людям, які втратили своїх близьких у 2014 та 2015 роках, чому їхні страждання не такі важливі. Ми закликаємо наших партнерів переглянути це обмеження, особливо з огляду на просування переговорів щодо комісії з врегулювання претензій, які Україна сподівається завершити до кінця цього року", - звернула увагу заступник глава Офісу президента.