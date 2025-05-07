Інтерфакс-Україна
Події
14:22 07.05.2025

Заступник глави Офісу президента Мудра: модель трибуналу по агресії неідеальна, але є практичним рішенням задля відповідальності РФ

2 хв читати
Заступник глави Офісу президента Мудра: модель трибуналу по агресії неідеальна, але є практичним рішенням задля відповідальності РФ

Спеціальний трибунал по агресії РФ, про офіційне створення якого буде оголошено найближчими днями, не є ідеальним за своїм форматом, але стане практичним рішенням у відповідальності агресора та стримуванні агресії у майбутньому, наголошує заступник голови Офісу президента Ірина Мудра.

"Трибунал для розслідування злочину агресії проти України… Україна офіційно розпочне його створення з Радою Європи найближчими днями. Чи ідеальна ця модель? Ні. Але це практичне рішення, яке надсилає потужний сигнал, потужне повідомлення… Ми усуваємо прогалину у відповідальності та стримуємо майбутні агресії не лише в Європі, а й у всьому світі", - сказала Мудра в середу в Києві під час конференції "United for Justice. United for Survivors" ("Об'єднані заради справедливості. Об'єднані заради тих, хто вижив").

Ще одним наріжним каменем, за словами Мудрої, є міжнародний механізм компенсації. "Російська агресія завдала Україні збитків на суму понад 1 трильйон доларів, зокрема життю, домівкам, культурі та природі. Реєстр збитків розпочав свою роботу в Гаазі та Києві, він вже приймає заяви за першими дев'ятьма категоріями, а решта 39-36 категорій, як очікується, будуть запущені до кінця року", - нагадала вона.

Разом з цим, як зазначила Мудра, необхідно терміново виправити один ключовий недолік - поточні часові рамки дії для Реєстру, які виключають жертв війни до 2022 року. "Це не справедливість. Ми не можемо пояснити нашим людям, які втратили своїх близьких у 2014 та 2015 роках, чому їхні страждання не такі важливі. Ми закликаємо наших партнерів переглянути це обмеження, особливо з огляду на просування переговорів щодо комісії з врегулювання претензій, які Україна сподівається завершити до кінця цього року", - звернула увагу заступник глава Офісу президента.

Теги: #мудра_ірина #спецтрибунал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 06.05.2025
Сибіга: найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спецтрибуналу

Сибіга: найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спецтрибуналу

07:17 01.05.2025
Мудра: Війна Росії – загроза для всього вільного світу

Мудра: Війна Росії – загроза для всього вільного світу

17:40 20.03.2025
Стефанчук закликав європейських колег до якнайшвидшого створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Стефанчук закликав європейських колег до якнайшвидшого створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

12:22 07.02.2025
Проєкти стратегії розвитку правосуддя на 2025-2029 рр. зараз на завершальному етапі підготовки - Мудра

Проєкти стратегії розвитку правосуддя на 2025-2029 рр. зараз на завершальному етапі підготовки - Мудра

19:27 04.02.2025
У Брюсселі заявляють про значний прогрес у створенні спецтрибуналу для розслідування злочинів агресії проти України

У Брюсселі заявляють про значний прогрес у створенні спецтрибуналу для розслідування злочинів агресії проти України

13:44 20.01.2025
В Україні вироблять комплексний підхід до імплементації Римського статуту - Мудра

В Україні вироблять комплексний підхід до імплементації Римського статуту - Мудра

19:30 22.11.2024
Core Group ухвалила заяву про неминучість покарання винних в агресії проти України

Core Group ухвалила заяву про неминучість покарання винних в агресії проти України

16:22 05.11.2024
Заступник голови ОП Мудра змінила Шурму в комісії з відбору незалежних членів наглядових рад держбанків

Заступник голови ОП Мудра змінила Шурму в комісії з відбору незалежних членів наглядових рад держбанків

15:10 18.09.2024
Учасники зустрічі Core Group у Відні досягли згоди щодо загальної концепції створення спецтрибуналу - Мудра

Учасники зустрічі Core Group у Відні досягли згоди щодо загальної концепції створення спецтрибуналу - Мудра

11:23 16.09.2024
У Гаазі відбулася друга підготовча зустріч зі створення міжнародного компенсаційного механізму

У Гаазі відбулася друга підготовча зустріч зі створення міжнародного компенсаційного механізму

ВАЖЛИВЕ

Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

Ворог атакував уночі 4 балістичними ракетами та 142 дронами: загинули жінка та її син, відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей, - Зеленський

В Ізюмі через вибух ВНП двоє загиблих, один поранений

Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

ОСТАННЄ

Президент Євроюсту: ми готові інтегрувати напрацювання ICPA в трибунал по агресії

Зеленський призначив стипендії видатним діячам науки - указ

МЗС: Україна намагатиметься стати лідером у наданні зручного та якісного сервісу для своїх громадян за кордоном

На покровському напрямку "Спартан" зірвав плани ворога підібратися до українських позицій водоймою

У Сумах планується збудувати 4 "підземних школи"

Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

До бойових підрозділів Нацгвардії надійшли танки серії Leopard

Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер

В Запоріжжі внаслідок атаки "шахедів" зруйновані будинки, четверо людей поранено

УЧХ рятував постраждалих через обстріл РФ у Запоріжжі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА