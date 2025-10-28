Глави МЗС Естонії та Нідерландів обговорили створення спецтрибуналу для притягнення РФ за злочин агресії

Фото: https://www.err.ee

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Margus Tsahkna) та його нідерландський колега Девід ван Вейл (David van Weel) обговорили у Києві створення спеціального трибуналу у Гаазі для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії під егідою Ради Європи.

"Приємно знову зустрітися з моїм шановним колегою у Києві. Естонія та Нідерланди залишаються непохитними у своїй підтримці України . Ми також підтвердили наше зобов'язання створити спеціальний трибунал під егідою Council of Europe у Гаазі для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії. Кожен злочин Росії повинен мати наслідки", – написав Цахкна у соцмережі Х у вівторок.

Як повідомлялось, у вівторок ван Вейл повідомив про прибуття з візитом до України. Днем раніше до Києва прибув Цахкна, який провів низку зустрічей, зокрема, з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та президентом України Володимиром Зеленським.