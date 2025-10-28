Глави МЗС Естонії та Нідерландів обговорили створення спецтрибуналу для притягнення РФ за злочин агресії
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Margus Tsahkna) та його нідерландський колега Девід ван Вейл (David van Weel) обговорили у Києві створення спеціального трибуналу у Гаазі для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії під егідою Ради Європи.
"Приємно знову зустрітися з моїм шановним колегою у Києві. Естонія та Нідерланди залишаються непохитними у своїй підтримці України . Ми також підтвердили наше зобов'язання створити спеціальний трибунал під егідою Council of Europe у Гаазі для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії. Кожен злочин Росії повинен мати наслідки", – написав Цахкна у соцмережі Х у вівторок.
Як повідомлялось, у вівторок ван Вейл повідомив про прибуття з візитом до України. Днем раніше до Києва прибув Цахкна, який провів низку зустрічей, зокрема, з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та президентом України Володимиром Зеленським.