Інтерфакс-Україна
Події
11:24 28.10.2025

Глави МЗС Естонії та Нідерландів обговорили створення спецтрибуналу для притягнення РФ за злочин агресії

1 хв читати
Глави МЗС Естонії та Нідерландів обговорили створення спецтрибуналу для притягнення РФ за злочин агресії
Фото: https://www.err.ee

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Margus Tsahkna) та його нідерландський колега Девід ван Вейл (David van Weel) обговорили у Києві створення спеціального трибуналу у Гаазі для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії під егідою Ради Європи.

"Приємно знову зустрітися з моїм шановним колегою у Києві. Естонія та Нідерланди залишаються непохитними у своїй підтримці України . Ми також підтвердили наше зобов'язання створити спеціальний трибунал під егідою Council of Europe у Гаазі для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії. Кожен злочин Росії повинен мати наслідки", – написав Цахкна у соцмережі Х у вівторок.

Як повідомлялось, у вівторок ван Вейл повідомив про прибуття з візитом до України. Днем раніше до Києва прибув Цахкна, який провів низку зустрічей, зокрема, з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та президентом України Володимиром Зеленським.

Теги: #спецтрибунал #нідерланди #естонія #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 27.10.2025
Зеленський обговорив із главою МЗС Естонії оборонну підтримку України

Зеленський обговорив із главою МЗС Естонії оборонну підтримку України

13:02 27.10.2025
Кінцевою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО - глава МЗС Естонії

Кінцевою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО - глава МЗС Естонії

12:39 27.10.2025
Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

12:29 27.10.2025
Естонія ніколи не визнає зміни силою українських кордонів - глава МЗС

Естонія ніколи не визнає зміни силою українських кордонів - глава МЗС

11:51 27.10.2025
Естонія готова прийняти конференцію з відновлення України у 2027р., підписано меморандум

Естонія готова прийняти конференцію з відновлення України у 2027р., підписано меморандум

20:58 24.10.2025
Прем’єр Нідерландів вважає, що голландський парламент погодився б у питанні далекобійної зброї для України

Прем’єр Нідерландів вважає, що голландський парламент погодився б у питанні далекобійної зброї для України

15:52 24.10.2025
Керівник САП і посол Данії обговорили виклики антикорупційних інституцій та захист інвестицій у відновлення

Керівник САП і посол Данії обговорили виклики антикорупційних інституцій та захист інвестицій у відновлення

15:22 24.10.2025
Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

17:24 22.10.2025
Премʼєр Швеції сподівається на важливий "крок вперед" щодо заморожених російських активів на саміті ЄС у четвер

Премʼєр Швеції сподівається на важливий "крок вперед" щодо заморожених російських активів на саміті ЄС у четвер

17:19 22.10.2025
Зеленський і прем’єр-міністр Швеції обговорили ППО, енергетику, санкції проти РФ

Зеленський і прем’єр-міністр Швеції обговорили ППО, енергетику, санкції проти РФ

ВАЖЛИВЕ

Офіційно опалення має бути з 28 жовтня - Зеленський

Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

У Покровську тривають бої - Зеленський

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

ОСТАННЄ

Запрошення приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців є визнанням курсу держави на прозорість – думка

Понад 50 спецгруп Нацполіції та ДСНС проводять евакуацію з небезпечних територій у 6 областях України – МВС

Заступник міністра сільгоспу РФ підозрюється у незаконному переміщенні понад 4 млн тонн зерна з ТОТ – Офіс генпрокурора

У застосунку Армія+ запущено базовий навчальний курс DELTA

ДБР: затримано ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства

УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської повітряної атаки на Чернігів

ДБР розслідує обставини конфлікту між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі

Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано на Львівщині - джерело

Мешканець Києва влаштував стрілянину біля будинку та поранив двох перехожих - поліція

У ніч на вівторок сталася сьома атака РФ на газові об’єкти, внаслідок якої постраждали потужності на Полтавщині – глава "Нафтогазу"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА