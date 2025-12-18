Зеленський: На запит США розглядалися лише президентські вибори, щодо онлайн-голосування поки консенсусу з Радою нема

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Українська сторона не обговорювала з США питання проведення парламентських та місцевих виборів в країні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сполучені Штати Америки робили запит на президентські вибори і я їм сказав, що я буду готовий до таких виборів. Виборів в Раду і місцеві вибори ми не розглядали", - сказав Зеленський у четвер, відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядається перспектива проведення в України лише виборів президента, чи також виборів до Верховної Ради та органів місцевого місцевого самоврядування.

На питання, як він ставиться до можливості дистанційного голосування, президент наголосив, що завжди був прихильником онлайн-голосування, але поки не консенсусу з цього питання з Верховною Радою.

"Я завжди підтримав і підіймав питання ще з початку ковіду щодо законодавчих змін, щоб люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли", - сказав він.

Зеленський також відповів на питання, чи є вже напрацювання депутатів по закону про вибори: "Наскільки мені відомо, ще немає, але я всі сигнали їм передав".