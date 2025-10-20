Інтерфакс-Україна
Події
16:10 20.10.2025

Каллас: вже 25 країн ЄС будуть сторонами Спецтрибуналу з розслідування злочинів агресії РФ

1 хв читати
Каллас: вже 25 країн ЄС будуть сторонами Спецтрибуналу з розслідування злочинів агресії РФ

Вже 25 держав-членів Європейського союзу зобов’язалися стати сторонами Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії Росії під час її війни з Україною.

Про це у понеділок в Люксембурзі по завершенню засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС повідомила Високий представник ЄС Кая Каллас.

"Щодо підзвітності, минулого тижня в Києві ми оголосили про виділення 10 млн євро на створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії". - сказала вона.

За словами Каллас, "це наближає нас на один крок до початку роботи трибуналу". "Звичайно, ми чекаємо на всі кошториси витрат також від Нідерландів, а потім зможемо рухатися далі. Режим Путіна розпочав цю війну і також повинен зіткнутися з наслідками", - наголосила Високий представник ЄС.

Теги: #агресія_рф #війна #спецтрибунал #каллас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 20.10.2025
Середні темпи просування ворога минулого тижня не змінилися, але суттєво зросла "сіра зона" - DeepState

Середні темпи просування ворога минулого тижня не змінилися, але суттєво зросла "сіра зона" - DeepState

16:36 20.10.2025
Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

16:26 20.10.2025
На покровському напрямку відбулось 55 бойових зіткнень – Генштаб

На покровському напрямку відбулось 55 бойових зіткнень – Генштаб

16:20 20.10.2025
У ЄС мають намір після ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ розпочати розроблення 20-го

У ЄС мають намір після ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ розпочати розроблення 20-го

16:14 20.10.2025
Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

16:06 20.10.2025
Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

13:40 20.10.2025
Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити

Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити

10:38 20.10.2025
Росіяни досі хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, позиція України також не змінилася, – Зеленський

Росіяни досі хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, позиція України також не змінилася, – Зеленський

23:09 19.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

14:07 19.10.2025
Зустріч Трампа та Зеленського не наблизила завершення війни - голова євроінтеграційного комітету Ради

Зустріч Трампа та Зеленського не наблизила завершення війни - голова євроінтеграційного комітету Ради

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

ОСТАННЄ

ЗС РФ розширили контроль у центральній частині Куп'янська — оновлення DeepState

Відзнаку імені О’Хейген Українського жіночого конгресу цьогоріч отримає військова з найтеплішим позивним

Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня – ЗМІ

Помер лідер групи Green Grey Андрій Яценко, відомий під псевдо "Дизель" - соцмережі

Рада ЄС звернулася до Єврокомісії запропонувати подальші заходи для підтримки енергобезпеки України

Окупанти просунулися у Куп'янську, Вовчанську та ще двох областях, зайняли 17 кв км за добу

Голова облради і нардепка підозрюються у недекларуванні понад 8 млн грн - НАБУ

РФ зранку вдарила по збагачувальній фабриці на Дніпропетровщині – ДТЕК

ДРГ росіян проникли в центр Покровська та вбили декількох цивільних - 7 корпус ДШВ

Глави МЗС України та Португалії обговорили подальші кроки для зміцнення ППО та підтримку енергетичної системи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА