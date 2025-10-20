Каллас: вже 25 країн ЄС будуть сторонами Спецтрибуналу з розслідування злочинів агресії РФ

Вже 25 держав-членів Європейського союзу зобов’язалися стати сторонами Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії Росії під час її війни з Україною.

Про це у понеділок в Люксембурзі по завершенню засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС повідомила Високий представник ЄС Кая Каллас.

"Щодо підзвітності, минулого тижня в Києві ми оголосили про виділення 10 млн євро на створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії". - сказала вона.

За словами Каллас, "це наближає нас на один крок до початку роботи трибуналу". "Звичайно, ми чекаємо на всі кошториси витрат також від Нідерландів, а потім зможемо рухатися далі. Режим Путіна розпочав цю війну і також повинен зіткнутися з наслідками", - наголосила Високий представник ЄС.