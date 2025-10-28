Глава МЗС Нідерландів ще не знає, чи долучаться США до створення спецтрибуналу за злочин агресії

Фото: https://x.com/ministerbz

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл впевнений у широкій залученості країн до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, але ще не знає, чи приєднаються США.

Про це він сказав на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що ми отримаємо широку підтримку. Багато країн цікавилися, чи можуть вони вже підписати оголошену часткову угоду. Ми зробимо це якомога швидше. Я впевнений, що ми досягнемо критичної маси, і побачимо в майбутньому, чи приєднаються США", - сказав міністр.

Глава МЗС висловив впевненість, що "цей трибунал отримає достатню підтримку, аби розпочати роботу та здійснювати правосуддя".

Давід ван Веел зазначив, що Нідерланди будуть країною, що прийматиме початковий етап роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Міністр підкреслив, що Нідерланди разом з Україною та іншими партнерами розроблять умови для третього етапу повноцінної роботи Спеціального трибуналу.

"Високо ціную лідерство Нідерландів і особисто мого колеги у просуванні створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії та підтримку міжнародного компенсаційного механізму", — наголосив Сибіга.