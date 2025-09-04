Український генпрокурор у розмові з польським колегою: Кожен доказ воєнного злочину РФ стає частиною фундаменту для Спецтрибуналу

Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Співпраця України та Польщі в рамках Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) є історичною місією, адже кожен доказ стає частиною фундаменту для майбутнього Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, наголошує генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Сьогодні мав важливу розмову із моїм польським колегою, Міністром юстиції – Генеральним прокурором Республіки Польща Вальдемаром Журеком", - повідомив генпрокурор в телеграм-каналі в четвер.

За словами Кравченка, особлива увага на зустрічі була приділена саме міжнародним злочинам РФ.

"Їх фіксація, розслідування, ідентифікація злочинців і подальше притягнення винних до відповідальності. Починаючи з 2022 року польські експерти нам допомагають. Бородянка, Миколаїв, Сумщина – внесок польських колег у фіксації воєнних злочинів рф - це не просто слова, а реальні справи", - наголосив генпрокурор.

Він додав: "Звісно, важливою є наша співпраця в рамках Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). Як я зазначив колезі, робота ICPA - це історична місія. Кожен доказ, кожен зібраний матеріал стає частиною фундаменту для майбутнього Спеціального трибуналу".

Кравченко також висловив вдячність польській стороні за ефективну співпрацю у сфері екстрадиції та надання міжнародної правової допомоги.

"Польща, як ніхто інший, знає ціну свободи і справедливості. Я впевнений, разом ми доведемо російські злочини, покажемо, що верховенство права завжди переважає над забаганками агресора", - підсумував генпрокурор.