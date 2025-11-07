Інтерфакс-Україна
Події
14:11 07.11.2025

СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви, який мобілізував на війну майже 90 тис. москвичів

2 хв читати
СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви, який мобілізував на війну майже 90 тис. москвичів

Служба безпеки України зібрала докази воєнних злочинів з боку мера Москви Сергія Собяніна, який використовує власний адмінресурс, щоб сприяти війні РФ проти України.

"Як встановило розслідування, з початку повномасштабного вторгнення Собянін "мобілізував" на фронт майже 90 тис. москвичів. За наявними даними, понад 70 тис. мешканців російської столиці були завербовані через московські "пункти відбору на військову службу за контрактом", - інформує СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією української спецслужби, для організації мобілізаційної роботи та іншого сприяння збройним угрупованням окупантів Собянін очолив профільну групу у складі Координаційної ради при уряді РФ.

"У цьому статусі чиновник допомагає міноборони країни-агресора розгортати додаткові місця для мобілізованих та нових підприємств військово-промислового комплексу росії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що також Собянін регулярно залучає техніку та працівників з підконтрольних йому комунальних підприємств: "Мосводоканал", "Мосгаз" та "Москоллектор" для облаштування військових об’єктів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

"Йдеться насамперед про будівництво фортифікаційних споруд та укріпрайонів у фронтових районах Донецької та Луганської областей", - уточнюють в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Собяніну про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Теги: #собянін #сбу #підозра #воєнні_злочини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:40 06.11.2025
СБУ перевіряє інформацію щодо "діамантового бізнесу" Міндіча, про яку заявив нардеп Железняк

СБУ перевіряє інформацію щодо "діамантового бізнесу" Міндіча, про яку заявив нардеп Железняк

18:34 06.11.2025
"Альфа" СБУ повідомляє про ліквідацію понад 9 тис. окупантів в Покровську та на околицях за рік

"Альфа" СБУ повідомляє про ліквідацію понад 9 тис. окупантів в Покровську та на околицях за рік

17:05 05.11.2025
На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

16:27 05.11.2025
Дезертир та його спільник отримали 15 років тюрми за підпали об’єктів "Укрзалізниці" - СБУ

Дезертир та його спільник отримали 15 років тюрми за підпали об’єктів "Укрзалізниці" - СБУ

15:45 05.11.2025
Двом посадовцям Держспецзв’язку, підозрюваним у розкраданні на закупівлях дронів, призначено заставу у 12 млн і 5 млн грн

Двом посадовцям Держспецзв’язку, підозрюваним у розкраданні на закупівлях дронів, призначено заставу у 12 млн і 5 млн грн

15:27 05.11.2025
Ексочільники держпідприємств підозрюються у схемі з орендою суден зі збитками у майже 17 млн грн - Нацполіція

Ексочільники держпідприємств підозрюються у схемі з орендою суден зі збитками у майже 17 млн грн - Нацполіція

14:52 04.11.2025
Експосадовець КМДА підозрюється закупівлі генераторів зі збитками майже у 5 млн грн - прокуратура

Експосадовець КМДА підозрюється закупівлі генераторів зі збитками майже у 5 млн грн - прокуратура

10:43 31.10.2025
ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

10:15 31.10.2025
Повідомлено про підозру російському командиру, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі - прокуратура

Повідомлено про підозру російському командиру, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі - прокуратура

14:40 29.10.2025
Держспецзв’язку заявили про готовність сприяти слідству щодо посадовців відомства

Держспецзв’язку заявили про готовність сприяти слідству щодо посадовців відомства

ВАЖЛИВЕ

Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз

РФ концентрує ППО біля фронту та Москви, більшість території не захищена – ЦПД

Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

ППО знищила за ніч 94 ворожі БПЛА

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

ОСТАННЄ

Сирський наголосив на неприпустимості залучення інструкторів до виконання інших завдань

Комісія ООН підтвердила висновки своїх розслідувань за результатами поїздки в Україну

У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

На Херсонщині в лікарні помер чоловік, постраждалий в результаті обстрілу – ОВА

Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії РФ проти України - Сибіга

У Покровську ворог зменшив активність, очікує на поповнення, намагався декілька разів проникнути у Гришине

Залужний розповів вихованцям Ітонського коледжу в Британії про Україну та війну з РФ

Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз

Єрмак повідомив про викриття групи шахраїв, один з яких видавав себе за його кузена

Росіяни вдарили по Оріхову, одна людина загинула, двоє поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА