СБУ розслідує 85% усіх злочинів, які РФ вчинила в Україні з початку повномасштабної війни

Слідчі Служби безпеки України з початку повномасштабної війни розслідують понад 160 тис. кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збройною агресію РФ проти України.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що це 85% усіх злочинів війни, які перебувають у провадженні українських правоохоронців.

"Насамперед йдеться про вбивства та викрадення рашистами цивільного населення, обстріли критичної та соціальної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств, шкіл та дитсадків", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, також тривають слідчі дії за фактами жорстокого поводження окупантів з військовополоненими та використання РФ хімічної зброї.

"Так, завдяки доказовій базі СБУ Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та його уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової за депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій", - нагадують у відомстві.

Крім цього, як зазначає СБУ, у Фінляндії до довічного ув’язнення засуджено громадянина РФ Яна Петровського, причетного до масового вбивства українських військових восени 2014 року на Луганщині.

"Під час вчинення воєнного злочину рашист фотографувався на фоні тіл загиблих і закатованих військовослужбовців України", - уточнюється в повідомленні.

Також за матеріалами СБУ Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт: генерала армії Сергія Шойгу – ексміністра оборони росії, який наразі обіймає посаду секретаря ради безпеки країни-агресора; генерала армії Валерія Герасимова – начальника генерального штабу збройних сил Росії – першого заступника міністра оборони РФ, генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша – командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил російської армії; віцеадмірала Віктора Соколова – командувача Чорноморського флоту військово-морського флоту Збройних сил РФ.

Крім них, як зазначають в СБУ, заочну підозру отримали десятки військових високопосадовців Росії, які організовували атаки на цивільну інфраструктуру України.

"Серед них – генерал-полковник Олег Макаревич – командувач угруповання ворожих військ "Днепр", який віддав наказ на артобстріл Херсона 3 травня 2023 року. Тоді внаслідок атаки рашистів загинуло 24 жителі міста, ще 51 людина – отримала поранення різного ступеня тяжкості. Також російський генерал командував підривом Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Також в СБУ наголошують, що Служба документує масове застосування ворогом заборонених нормами Міжнародного гуманітарного права засобів хімічного ураження проти Сил оборони. Йдеться про понад 10 тис. фактів застосування аерозольних гранат, споряджених отруйними речовинами – CS (хлорбензиліден малонітрил), CN (хлорацетофенон) та хлорпікрином.

"У процесі розслідувань Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі за матеріалами СБУ підготовлено та опубліковано три звіти для притягнення рф до відповідальності за хіматаки", - зазначають в українській спецслужбі.