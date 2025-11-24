Генпрокурор ініціює зустріч із представниками данського бізнесу в Україні для посилення взаємодії

Фото: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральний прокурор Руслан Кравченко на зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данії в Україні Томасом Лундом-Соренсеном запропонував діалог із представниками данського бізнесу в Україні для посилення взаємодії.

В телеграм-каналі в понеділок Кравченко повідомив, що під час зустрічі з послом зазначив важливість підтримки Данії не тільки в оборонній та гуманітарній сферах, а й у дипломатичній та інвестиційній площинах.

"У контексті співпраці наших країн у межах експортно-інвестиційного фонду, через який Данія інвестує в українські компанії, ми обговорили конкретні кроки, які Офіс Генерального прокурора робить для захисту бізнесу. Розповів пану Послу про онлайн-платформу "СтопТиск", а також запропонував провести спільну зустріч із представниками данського бізнесу в Україні для посилення взаємодії", - поінформував Кравченко.

Також, за його словами, особливу увагу приділили роботі в рамках Угоди про співробітництво у сфері безпеки, зокрема щодо розслідування міжнародних злочинів, вчинених РФ.

"Наголосив, що цей напрям залишається для нас ключовим. На жаль, кількість воєнних злочинів рф зростає, і, як наслідок, кількість жертв теж. Якщо минулого року було зафіксовано близько 130 тисяч таких злочинів, то сьогодні ця цифра перевищує 194 тисячі епізодів", - повідомив генпрокурор.

Він зазначив, що підтримка Данії у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – це ще один реальний крок до покарання винних за всі вчинені звірства.

"Переконаний, що Спецтрибунал стане місцем, де всі злочинці постануть перед законом і отримають справедливе покарання", - додав він.