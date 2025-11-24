Інтерфакс-Україна
Події
14:49 24.11.2025

Генпрокурор ініціює зустріч із представниками данського бізнесу в Україні для посилення взаємодії

2 хв читати
Генпрокурор ініціює зустріч із представниками данського бізнесу в Україні для посилення взаємодії
Фото: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральний прокурор Руслан Кравченко на зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данії в Україні Томасом Лундом-Соренсеном запропонував діалог із представниками данського бізнесу в Україні для посилення взаємодії.

В телеграм-каналі в понеділок Кравченко повідомив, що під час зустрічі з послом зазначив важливість підтримки Данії не тільки в оборонній та гуманітарній сферах, а й у дипломатичній та інвестиційній площинах.

"У контексті співпраці наших країн у межах експортно-інвестиційного фонду, через який Данія інвестує в українські компанії, ми обговорили конкретні кроки, які Офіс Генерального прокурора робить для захисту бізнесу. Розповів пану Послу про онлайн-платформу "СтопТиск", а також запропонував провести спільну зустріч із представниками данського бізнесу в Україні для посилення взаємодії", - поінформував Кравченко.

Також, за його словами, особливу увагу приділили роботі в рамках Угоди про співробітництво у сфері безпеки, зокрема щодо розслідування міжнародних злочинів, вчинених РФ.

"Наголосив, що цей напрям залишається для нас ключовим. На жаль, кількість воєнних злочинів рф зростає, і, як наслідок, кількість жертв теж. Якщо минулого року було зафіксовано близько 130 тисяч таких злочинів, то сьогодні ця цифра перевищує 194 тисячі епізодів", - повідомив генпрокурор.

Він зазначив, що підтримка Данії у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – це ще один реальний крок до покарання винних за всі вчинені звірства.

"Переконаний, що Спецтрибунал стане місцем, де всі злочинці постануть перед законом і отримають справедливе покарання", - додав він.

Теги: #соренсен #кравченко_руслан #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:50 24.11.2025
Кислиця: Зустріч в Женеві була довгою, але продуктивною

Кислиця: Зустріч в Женеві була довгою, але продуктивною

20:26 22.11.2025
Кошта анонсував спеціальну зустріч лідерів ЄС щодо України на полях саміту в Луанді у понеділок

Кошта анонсував спеціальну зустріч лідерів ЄС щодо України на полях саміту в Луанді у понеділок

20:03 22.11.2025
США та Україна зустрінуться в Женеві для обговорення мирного плану

США та Україна зустрінуться в Женеві для обговорення мирного плану

12:58 21.11.2025
Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів - Умєров після зустрічі з американською делегацією

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів - Умєров після зустрічі з американською делегацією

00:22 21.11.2025
Мережко після зустрічі фракції "Слуга народу" з президентом: якихось змін не очікується

Мережко після зустрічі фракції "Слуга народу" з президентом: якихось змін не очікується

23:16 20.11.2025
Зеленський про зустріч зі фракцією: кожен має працювати на Україну, і так буде

Зеленський про зустріч зі фракцією: кожен має працювати на Україну, і так буде

21:59 20.11.2025
Нардепа Кривошеєва не пустили на зустріч фракції "Слуга народу" з Зеленським

Нардепа Кривошеєва не пустили на зустріч фракції "Слуга народу" з Зеленським

21:00 20.11.2025
Зеленський проводить зустріч з фракцією "Слуга народу" - радник

Зеленський проводить зустріч з фракцією "Слуга народу" - радник

20:55 20.11.2025
Умєров взяв участь у зустрічі президента України з міністром Сухопутних військ США

Умєров взяв участь у зустрічі президента України з міністром Сухопутних військ США

20:44 19.11.2025
Шмигаль та Сирський провели зустрічі з делегацією США в Києві

Шмигаль та Сирський провели зустрічі з делегацією США в Києві

ВАЖЛИВЕ

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

Зеленський очікує ввечері на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві

Кошта: у переговорах щодо миру для України є значний прогрес

Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною

В ОП спростували інформацію про те, що ніби Єрмак доручив готувати підозру главі САП

ОСТАННЄ

Генсек НАТО візьме участь в засіданні Коаліції охочих

"Суспільне" оголосило лонглист учасників нацвідбору на "Євробачення-2026"

В Україні запустили першу платформу про бойчукізм — представників самобутній напрям українського мистецтва, сформований під орудою Михайла Бойчука.

Безугла не братиме участь в голосуваннях у Раді поки не звільнять Єрмака

Сценарій на зиму від ЦДЕ: сутужні 4-5 днів після атак по енергетиці, часткова стабілізація і планомірне відновлення

У Тернополі через трагедію 19 листопада замість новорічної ялинки встановлять українську шопку

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

Мешканець Вінниччини продавав гранатомет та боєприпаси – прокуратура Києва

Пункти допомоги УЧХ для постраждалих від російської повітряної атаки працюють у Харкові

В Ужгороді відкрито перший рітейл-парк Trade Mall

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА