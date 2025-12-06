Нацполіція зареєструвала 239 воєнних злочинів РФ за добу, розшукано 29 і повернуто 16 дітей

Національна поліція України розпочала 187 тис. 409 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями РФ, зокрема 170 тис. 552 воєнних злочини, з них 239 – за минулу добу.

Як повідомляється в телеграм-каналі Нацполіції в суботу, за минулу добу було розшукано 29 зниклих дітей (з початку повномасштабного вторгнення РФ - 48 тис. 467) і 16 повернуто (усього – 1 тис. 892), але кількість зниклих без вісти збільшилась на три (з початку повномасштабного вторгнення – вже 2 тис. 235).

Нові кримінальні провадження за фактами посягання на територіальну цілісність, колабораційну діяльність, державну зраду та фактами вчинення російськими військовими сексуального насильства за добу не реєструвались.