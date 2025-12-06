Інтерфакс-Україна
Події
11:09 06.12.2025

Нацполіція зареєструвала 239 воєнних злочинів РФ за добу, розшукано 29 і повернуто 16 дітей

1 хв читати
Нацполіція зареєструвала 239 воєнних злочинів РФ за добу, розшукано 29 і повернуто 16 дітей

Національна поліція України розпочала 187 тис. 409 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями РФ, зокрема 170 тис. 552 воєнних злочини, з них 239 – за минулу добу.

Як повідомляється в телеграм-каналі Нацполіції в суботу, за минулу добу було розшукано 29 зниклих дітей (з початку повномасштабного вторгнення РФ - 48 тис. 467) і 16 повернуто (усього – 1 тис. 892), але кількість зниклих без вісти збільшилась на три (з початку повномасштабного вторгнення – вже 2 тис. 235).

Нові кримінальні провадження за фактами посягання на територіальну цілісність, колабораційну діяльність, державну зраду та фактами вчинення російськими військовими сексуального насильства за добу не реєструвались.

Теги: #нацполіція #воєнні_злочини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:52 02.12.2025
ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі

ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі

14:06 02.12.2025
Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

13:47 21.11.2025
Правоохоронці викрили мережу псевдотрейдерів на привласненні коштів громадян ЄС - Нацполіція

Правоохоронці викрили мережу псевдотрейдерів на привласненні коштів громадян ЄС - Нацполіція

12:41 21.11.2025
У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

10:03 21.11.2025
У Харкові троє підлітків постраждали внаслідок ДТП - поліція

У Харкові троє підлітків постраждали внаслідок ДТП - поліція

17:48 10.11.2025
Поліція знешкодила 34 збитих ударних БпЛА на Чернігівщині з початку листопада

Поліція знешкодила 34 збитих ударних БпЛА на Чернігівщині з початку листопада

12:35 09.11.2025
Російські обстріли забрали життя трьох жителів Донеччини у суботу, шестеро людей зазнали поранень

Російські обстріли забрали життя трьох жителів Донеччини у суботу, шестеро людей зазнали поранень

17:31 07.11.2025
Трьох осіб засуджено за підпали військової техніки й адмінбудівель у кількох областях України - СБУ

Трьох осіб засуджено за підпали військової техніки й адмінбудівель у кількох областях України - СБУ

15:46 07.11.2025
Нацполіція: затримано групу шахраїв, які "працевлаштовували" на керівні посади в Офісі президента

Нацполіція: затримано групу шахраїв, які "працевлаштовували" на керівні посади в Офісі президента

14:11 07.11.2025
СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви, який мобілізував на війну майже 90 тис. москвичів

СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви, який мобілізував на війну майже 90 тис. москвичів

ВАЖЛИВЕ

ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

ОСТАННЄ

ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

Зеленський у День ЗСУ подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів

Нічна атака дронами на Одещину залишила область із перебоями в енерго- та теплопостачанні, пошкоджено енергообʼєкт

Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

Чернігівщина зазнала ударів БпЛА: пошкоджено житловий сектор і об’єкти критичної інфраструктури

ОВА: Росіяни минулої доби вбили двох цивільних на Донеччині, ще троє поранені

Генштаб зафіксував впродовж доби 184 бойових зіткнень

Київщина: Обстріл спричинив пожежі та руйнування залізничного вокзалу, депо, житлових та складських будівель

Росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру у Фастові: "Укрзалізниця" вносить зміни в приміські маршрути

Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область: постраждали цивільні об’єкти та дитина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА