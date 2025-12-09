СБУ та Нацполіція затримали ще 9-х ділків, які торгували трофейною зброєю

Служба безпеки України та Національна поліція запобігли новим спробам нелегального продажу "трофейної" зброї та боєприпасів у різних регіонах України: затримано дев’ятьох ділків, які торгували засобами ураження, що приховано вивезли із деокупованих районів та зони бойових дій.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, що серед вилученого у фігурантів - російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка та набої різного калібру.

"Так, на Київщині в Бучанському районі викрито двох ухилянтів, які порізно переховувались від мобілізації та планували підпільно продавати зброю", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, в одного із зловмисників під час обшуків вилучено партію бойових гранат РГН та боєприпасів до стрілецького озброєння, які він готував до збуту.

Інший фігурант, як уточнюють у відомстві, зберігав пістолети, серед яких системи ТТ з набоями кустарного виробництва.

"Також затримано зловмисника, причетного до вибуху в столичному сортувальному центрі "Укрпошти"…. Затриманим виявився 52-річний киянин, який передав жителю Тернополя боєприпаси нібито для виготовлення "сувенірів". Під час обшуку в його оселі правоохоронці вилучили гранати, набої та постріли для гранатомета", - зазначають в українській спецслужбі.

В СБУ нагадують, що в жовтні під час огляду посилки стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро працівників пошти та митниці.

Також, згідно з повідомленням, у Вінницькій області на підпільній торгівлі зброєю викрито місцевого безробітного, який підшукував клієнтів для збуту ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Для маскування ділок обіцяв замовникам відправити розукомплектовану зброю поштою у вигляді "побутових" посилок.

"На Донеччині у Краматорському районі затримано ще п’ятьох фігурантів. Серед них мобілізований, який самовільно залишив військову частину на території регіону", - йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, зловмисники двома групами окремо одна від одної вивозили зброю з фронтових територій, а потім пропонували "трофеї" на чорному ринку.

Під час обшуків у фігурантів вилучено понад пів кілограма тротилу, який вони власноруч діставали з боєприпасів для продажу.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської окружної та обласної прокуратур, а також Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.