14:39 08.12.2025

Депутат Дніпровської міськради оформив фіктивне відрядження і понад два тижні відпочивав у Греції - Нацполіція

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Слідчі поліції викрили депутата Дніпровської міськради, який оформив фіктивне відрядження і понад два тижні відпочивав у Греції, повідомляє Національна поліція України.

"У червні 2023 року депутат Дніпровської міської ради, який одночасно очолює районну адміністрацію міста, оформив службове відрядження із завідомо неправдивими даними щодо його мети та маршруту", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією поліції, під виглядом поїздки до Угорщини для офіційних зустрічей він перетнув державний кордон, після чого вирушив до Австрії, а згодом — на острів Родос у Грецькій Республіці, де понад два тижні перебував із родиною на відпочинку, не виконуючи жодних службових завдань.

"Виїзд з України посадовець здійснив на підставі документів, що містили недостовірні відомості", - зазначається в повідомленні.

На основі зібраних доказів слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру.

