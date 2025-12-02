Інтерфакс-Україна
14:06 02.12.2025

Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

Кількість загиблих у Тернополі через обстріл 19 листопада зросла до 36 людей – померла жінка, що перебувала в лікарні Святого Луки у Львові, повідомив начальник Тернопільського обласного управління Нацполіції Сергій Зюбаненко.

"Сьогодні ми отримали ще одну сумну звістку. У лікарні Святого Луки у Львові померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада. Це пенсіонерка 1944 року народження, мешканка будинку на вулиці 15 Квітня, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу", - написав він у фейсбуці у вівторок.

Таким чином, станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб, серед них - 29 дорослих і семеро дітей.

"На жаль, досі безвісти зниклими вважаються 5 осіб (чотири дорослих та одна дитина). Наші слідчі, криміналісти та кінологи продовжують роботу, щоб встановити долю кожного", — йдеться у дописі.

Як повідомлялося, ДСНС оголосила про завершення чотириденних пошуково-рятувальних робіт після російського удару 19 листопада, внаслідок якого було зруйновано багатоквартирний будинок. З-під завалів вивезено близько 1298 т будівельного сміття.

