Україна вперше передала до іноземної держави - Литви російського військового для реального кримінального переслідування за воєнні злочини - Кравченко

Україна вперше від початку повномасштабної агресії РФ передала до іноземної держави – Литви російського військовослужбовця для реального кримінального переслідування за воєнні злочини, крім українців, його жертвою був громадянин цієї країни, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Це історичний та важливий прецедент для всієї системи міжнародного правосуддя. 30 жовтня Вільнюський окружний суд за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці. Йдеться про старшого матроса військової поліції зс рф, якого українські Збройні Сили взяли в полон на Запорізькому напрямі поблизу Роботине", - написав Кравченко у телеграм-каналі у п'ятницю.

За даними прокуратури, фігурант був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими. "Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом із іншими військовими свого підрозділу", - додав Кравченко.

За його словами, однією з його жертв фігуранта був громадянин Литви. "У Литві йому висунуто підозру за статтями Кримінального кодексу за воєнні злочини, катування, незаконне позбавлення волі, порушення Женевських конвенцій. За скоєне він може пожиттєво опинитися у вʼязниці", - зазначив Кравченко.

"Хочу зауважити, що це стало можливим завдяки ефективній роботі Спільної слідчої групи "Справа України" та партнерству з литовськими колегами. Це не просто юридична дія. Це чіткий сигнал кожному воєнному злочинцю: ви не зможете сховатися від відповідальності в жодній країні вільного світу. Правосуддя відбудеться", - наголосив очільник української прокуратури.

Кравченко також повідомив про своє "конструктивне спілкування" щодо цього з президентом Литовської Республіки паном Науседою та генеральним прокурором Литви пані Грунскене.