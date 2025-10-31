Інтерфакс-Україна
Події
13:30 31.10.2025

Україна вперше передала до іноземної держави - Литви російського військового для реального кримінального переслідування за воєнні злочини - Кравченко

2 хв читати
Україна вперше передала до іноземної держави - Литви російського військового для реального кримінального переслідування за воєнні злочини - Кравченко

Україна вперше від початку повномасштабної агресії РФ передала до іноземної держави – Литви російського військовослужбовця для реального кримінального переслідування за воєнні злочини, крім українців, його жертвою був громадянин цієї країни, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Це історичний та важливий прецедент для всієї системи міжнародного правосуддя. 30 жовтня Вільнюський окружний суд за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці. Йдеться про старшого матроса військової поліції зс рф, якого українські Збройні Сили взяли в полон на Запорізькому напрямі поблизу Роботине", - написав Кравченко у телеграм-каналі у п'ятницю.

За даними прокуратури, фігурант був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими. "Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом із іншими військовими свого підрозділу", - додав Кравченко.

За його словами, однією з його жертв фігуранта був громадянин Литви. "У Литві йому висунуто підозру за статтями Кримінального кодексу за воєнні злочини, катування, незаконне позбавлення волі, порушення Женевських конвенцій. За скоєне він може пожиттєво опинитися у вʼязниці", - зазначив Кравченко.

"Хочу зауважити, що це стало можливим завдяки ефективній роботі Спільної слідчої групи "Справа України" та партнерству з литовськими колегами. Це не просто юридична дія. Це чіткий сигнал кожному воєнному злочинцю: ви не зможете сховатися від відповідальності в жодній країні вільного світу. Правосуддя відбудеться", - наголосив очільник української прокуратури.

Кравченко також повідомив про своє "конструктивне спілкування" щодо цього з президентом Литовської Республіки паном Науседою та генеральним прокурором Литви пані Грунскене.

Теги: #війна #литва #кравченко_руслан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 31.10.2025
Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

10:26 31.10.2025
Росія атакує Україну крилатими ракетами, через які Трамп вийшов з пакту про контроль над озброєннями з Москвою у 2019р. - ЗМІ

Росія атакує Україну крилатими ракетами, через які Трамп вийшов з пакту про контроль над озброєннями з Москвою у 2019р. - ЗМІ

10:00 31.10.2025
Окупанти просунулися у Покровску та в Запорізькій області – DeepState

Окупанти просунулися у Покровску та в Запорізькій області – DeepState

11:35 30.10.2025
Україна сподівається, що зустріч лідерів США та Китаю стане знаковою для прискорення мирних зусиль, - Сибіга

Україна сподівається, що зустріч лідерів США та Китаю стане знаковою для прискорення мирних зусиль, - Сибіга

23:43 29.10.2025
Білоруські провокації в повітряному просторі Литви є частиною гібридних атак РФ проти Європи - Сибіга

Білоруські провокації в повітряному просторі Литви є частиною гібридних атак РФ проти Європи - Сибіга

22:18 29.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

16:21 29.10.2025
Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

13:50 29.10.2025
Венс не робить прогнозів у російсько-українській війні і заявляє про продуктивні відносини з обома сторонами

Венс не робить прогнозів у російсько-українській війні і заявляє про продуктивні відносини з обома сторонами

06:16 29.10.2025
Ватикан закликав припинити російську війну проти України

Ватикан закликав припинити російську війну проти України

20:36 28.10.2025
Зеленський та спікер Сеймасу Литви обговорили безпекові питання, зокрема можливості спільного виробництва зброї

Зеленський та спікер Сеймасу Литви обговорили безпекові питання, зокрема можливості спільного виробництва зброї

ВАЖЛИВЕ

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

Через обмеження експорту Китаю в ЄС було критично закупати FPV-дрони в Європі - Зеленський

ОСТАННЄ

ЄК зосередиться на взаємодії з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через їх заборону агропродукції з України, до суду наразі не звертається

"Суспільне" отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

МВС застерігає від користування шахрайськими чат-ботами з продажу неіснуючих авто

До двох збільшилась кількість жертв ворожого обстрілу у Херсоні

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

Комісія ООН з розслідування порушень здійснить візит в Україну у листопаді

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

Через обмеження експорту Китаю в ЄС було критично закупати FPV-дрони в Європі - Зеленський

Україна за тиждень-два підготує список із 339 дітей, викрадених РФ – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА