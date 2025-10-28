Глава МЗС Нідерландів: тільки Україна має право визначати свої кордони та своє майбутнє

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл закликав робити зробити все можливе, щоб поставити Україну в найсильнішу позицію "до, під час та після будь-якого перемир'я".

Про це він сказав на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у вівторок, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Для мене велика честь бути сьогодні в Києві. Це не мій перший візит до України, але це мій перший візит як міністра закордонних справ Нідерландів. І я тут з одним чітким посланням: Ми підтримуємо Україну", - заявив він.

Девід ван Віл наголосив, що доки Росія продовжує свою агресію проти Україну, запускати ракети та дрони на українські міста та енергетичну інфраструктуру, не виявляючи серйозного інтересу до миру, "ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб поставити Україну в найсильніше становище до, під час та після будь-якого перемир'я".

Він так висловив повагу Україні за готовність " серйозно і конструктивно співпрацювати зі США в прагненні до справедливого і тривалого миру".

"Ми рішуче підтримуємо позицію президента Дональюа Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені. І ми підтримуємо вас у ваших зусиллях щодо досягнення миру і припинення цієї війни. У майбутніх мирних переговорах для Нідерландів одне є абсолютно зрозумілим: тільки Україна має суверенне право визначати свої кордони та своє майбутнє", - заявив він.

Глава відомства наголосив, що майбутнє України - у ЄС, відзначивши успіхи країни в складних обставинах впроваджувати реформи, необхідні для вступу до ЄС.

"Будьте впевнені, що ми будемо поруч з вами протягом усього цього процесу",- запевнив він.