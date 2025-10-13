Інтерфакс-Україна
Події
11:42 13.10.2025

ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

Глава європейської дипломатії Кая Каллас оголосила про виділення перших 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів Росії, а також ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей та жертв сексуального насильства.

"Сьогодні я також можу оголосити про виділення перших 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів Росії", - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у понеділок.

Каллас нагадала, що у травні у Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ ЄС щодо запуску роботу цього трибуналу.

"Російські лідери несуть відповідальність за цю війну, і якби не було злочину агресії, не було б і подальших злочинів чи звірств. Тому ніхто не повинен залишитися без покарання за скоєні злочини", - наголосила Каллас.

Окремо вона зазначила , що депортація Росією українських дітей і сексуальне насильство — це " одні з найтемніших сторінок війни, розв’язаної Росією".

"Сьогодні ми виділяємо ще 6 мільйонів євро на підтримку догляду за дітьми, депортованими Росією, та жертвами сексуального насильства.

Це допоможе забезпечити належну турботу для жертв цих злочинів", - повідомила Каллас.

