На міжнародному форумі обговорили майбутню стратегію реформування правосуддя України

На XIII Міжнародному судово-правовому форумі презентовано ключові пріоритети майбутньої стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства України на 2025–2029 роки.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра та голова Верховного суду Станіслав Кравченко обговорили основні напрямки реформування судової системи, включаючи кадрове забезпечення судів, удосконалення адміністративного судочинства та оптимізацію мережі місцевих судів.

Ірина Мудра зазначила, що проєкт стратегії практично завершений і має стати дороговказом для органів державної влади у впровадженні змін у сфері правосуддя. Документ ґрунтується на євроінтеграційних зобов’язаннях України та враховує рекомендації міжнародних партнерів і громадянського суспільства. Основною метою є створення справедливої, ефективної та доступної судової системи, включаючи забезпечення правосуддя в умовах воєнного стану та на деокупованих територіях.

Учасники форуму відзначили, що частина положень стратегії вже реалізується на практиці. Зокрема, у 2024 році до місцевих судів було призначено 464 нових суддів, а Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт щодо створення нових спеціалізованих судів. Крім того, ухвалено низку законів, що стосуються суддівського конкурсу, фінансування судових установ та реформування системи оплати праці державних службовців.

На завершення Ірина Мудра наголосила, що судова реформа є невід’ємною частиною євроінтеграційного процесу України та сприятиме зміцненню довіри громадян до державних інституцій.