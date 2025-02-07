Інтерфакс-Україна
Події
12:22 07.02.2025

Проєкти стратегії розвитку правосуддя на 2025-2029 рр. зараз на завершальному етапі підготовки - Мудра

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Проєкти стратегії розвитку правосуддя на 2025-2029 рр. зараз на завершальному етапі підготовки - Мудра

Проєкти стратегії розвитку правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029 роки, а також комплексний план їхньої реалізації зараз на завершальному етапі підготовки, повідомила заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра.

“Проєкти стратегії розвитку правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029 роки, і комплексний план їх реалізації наразі знаходяться на завершальному етапі їх підготовки”, - сказала Мудра на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" в п'ятницю в Києві.

За її словами, зараз здійснюється остаточне опрацювання їх змісту, а також узгоджується дорожня карта інтеграції України ЄС за розділом “Правосуддя”.

Окрім того, Мудра зазначила, що реформування внутрішньої політики у таких сферах, як верховенство права, розвиток демократичних інституцій, зміцнення ролі громадянського суспільства - ключове на шляху адаптації правової системи України до європейських стандартів.

“На сьогодні перед нами стоїть завдання сформувати спільне бачення щодо подальших трансформацій у сфері верховенства права і основоположних прав, реформування публічного управління напрямів подальшого розвитку демократичних інституцій та зміцнення ролі громадянського суспільства. Реформування внутрішньої політики у цих сферах є ключовим на шляху адаптації правової системи України до європейських стандартів”, - пояснила вона.

Теги: #проєкти #правосуддя #стратегiя #мудра_ірина

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