Інтерфакс-Україна
Події
07:17 01.05.2025

Мудра: Війна Росії – загроза для всього вільного світу

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Мудра: Війна Росії – загроза для всього вільного світу

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що Росія веде війну не лише проти України, а є загрозою для всього вільного світу, повідомила пресслужба глави держави.

"Росія веде війну не тільки проти України. Це війна проти шкіл, синагог, проти людської гідності. Це загроза для Ізраїлю, Європи, Сполучених Штатів і всього вільного світу", – сказала Мудра під час Глобального форуму Американського єврейського комітету (AJC Global Forum 2025) у Нью-Йорку.

Вона закликала допомогти звільнити всіх цивільних і військових полонених, повернути незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей, досягти справедливого й тривалого миру та напрацювати надійні гарантії безпеки для України.

"Лише завдяки колективним зусиллям ми зможемо зупинити це зло. Разом ми захищаємо не лише територію – ми захищаємо цінності вільного світу", – зазначила вона.

Зазначається, що українська делегація також провела низку зустрічей, зокрема із засновниками AJC, а також CEO комітету Тедом Дойчем, на яких обговорили конкретні пропозиції щодо того, як AJC може допомогти Україні в досягненні справедливого та сталого миру.

Також Мудра взяла участь у спеціальному брифінгу в постійному представництві Нідерландів при ООН, присвяченому невідворотності покарання та відновленню справедливості. Вона поінформувала про роботу над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, прогрес у запуску Реєстру збитків і створенні компенсаційної комісії та стан розслідування міжнародних злочинів.

"Справедливий і тривалий мир має бути побудований на відповідальності, а не на амнезії. Наша колективна безпека залежить від наших спільних цінностей і від нашої готовності їх захищати. Історія судитиме всіх: тих, хто боровся за справедливість, і тих, хто відводив погляд. Настав час зробити правильний вибір", – зазначила заступниця глави Офісу президента.

Участь у заході взяли представники урядів, міжнародних організацій, лідери єврейських громад і дипломати.

Мудра подякувала AJC і міжнародній єврейській спільноті за послідовну підтримку України з початку російської агресії у 2014 році. Вона зазначила, що представники української єврейської громади також захищають Україну та віддають свої життя в боротьбі за незалежність держави.

 

 

 

 

Теги: #війна #мудра_ірина #рф

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