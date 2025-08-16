Меланія Трамп надіслала лист Путіну щодо викрадених українських дітей

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія Трамп в особистому листі Путіну підняла питання важкого становища дітей в Україні та Росії, повідомляє Reuters, посилаючись на двох чиновників Білого дому

"Президент Трамп особисто передав лист Путіну під час переговорів на американській військовій базі в Анкориджі на Алясці. Меланія Трамп, яка народилася в Словенії, у поїздці на Аляску не брала участі", - йдеться в повідомленні.

Чиновники не розголошують зміст листа, окрім того, що в ньому йдеться про викрадення дітей внаслідок війни в Україні. "Про існування листа раніше не повідомлялося", – зазначили вони.

Джерело: https://www.reuters.com/world/melania-trump-sends-letter-putin-about-abducted-children-2025-08-16/