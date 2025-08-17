Зміст листа Меланії Трамп до Путіна оприлюднили на Fox News

Зміст особистого листа першої леді США Меланії Трамп Путіну оприлюднила Fox News у суботу.

"Fox News Digital ексклюзивно отримав "лист миру", який перша леді написала Путіну і який президент Трамп особисто передав російському лідеру перед їхнім самітом на Алясці", - сказано у публікації на веб-порталі Fox News.

"Дорогий Президенте Путін. Кожна дитина має в серці однакові тихі мрії, незалежно від того, чи народилася вона випадково в сільській місцевості країни чи в розкішному центрі міста. Вони мріють про любов, можливості та захист від небезпеки" - цитує Fox News початок листа Меланії Трамп.

"Як батьки, ми зобов'язані плекати надію наступного покоління. Як лідери, наша відповідальність за забезпечення наших дітей виходить за межі комфорту декількох осіб", – продовжує в листі перша леді США.

"Безперечно, ми повинні прагнути створити гідний світ для всіх, щоб кожна душа могла прокинутися в мирі, а майбутнє було надійно захищене", – йдеться далі в листі.

"Проста, але глибока концепція, пане Путін, з якою, я впевнена, ви погодитеся, полягає в тому, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистотою – невинністю, яка стоїть вище географії, уряду та ідеології", - наголосила Меланія Трамп.

Пані Трамп продовжила, що "у сучасному світі деякі діти змушені приховувати тихий сміх, незважаючи на темряву, що оточує їх, — це мовчазний опір силам, які можуть потенційно забрати їхнє майбутнє".

"Пане Путін, ви можете самотужки повернути їм мелодійний сміх", – написала перша леді. "Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії – ви послужите всьому людству. Така смілива ідея виходить за межі всіх людських протиріч, і ви, пане Путін, здатні втілити цю мрію в життя одним розчерком пера вже сьогодні. Настав час", – закликала Меланія Трамп у листі.

"Лист миру" пані Трамп був написаний напередодні історичної зустрічі її чоловіка з Путіним в Анкориджі, Аляска, в п'ятницю. Ця зустріч з високими ставками стала першим самітом між США і Росією з червня 2016 року", - зазначає Fox News у коментарі до листа першої леді США.

