Україна цінує діалог з Мінкультури Польщі для деполітизації питання вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії - Точицький

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Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявляє, що Україна цінує діалог з Міністерством культури та національної спадщини Польщі для того, щоб деполітизовувати питання вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.

"Ми шанобливо та з глибокою повагою ставимося до історії українського та польського народів, яка у двадцятому столітті мала і трагічні сторінки. Зрілість обох націй проявляється також і у вмінні критичного погляду на такі події, визнання відповідальності за них, а також у шанобливому та християнському ставленні до пам’яті жертв періоду Другої світової війни. Ми цінуємо діалог, який крок за кроком вибудовуємо з Міністерством культури та національної спадщини Польщі для того, щоб деполітизовувати питання вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії для спільного майбутнього наших наступних поколінь. І ми вже маємо вагомі результати на цьому шляху, який гідно проходимо разом", - написав Точицький в мережі Facebook.

В той же час, він заявив, що Україна пам’ятає про невинно вбитих українських громадян на території Польщі, які також потребують вшанування та пам’яті, і дозвіл на проведення робіт в польському селі Юречково свідчить про те, що сторони рухаються шляхом зрілих націй.

"Переконаний, що завдяки науково обґрунтованому та справедливому осмисленню сторінок спільної трагічної історії періоду Другої світової війни, ми напишемо нову сторінку нашої спільної перемоги над агресором, зміцнимо європейський безпековий простір та забезпечимо справедливий та довготривалий мир", - додав він.

Як повідомлялося, Український інститут національної пам'яті (УІНП) у роковини Волинської трагедії заявив, що історія українського і польського народів складна і неоднозначна, і саме тому вимагає відповідального і зваженого підходу.

10 липня Міністерство закордонних справ України напередодні дня вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії у Польщі виступило з заявою "щодо трагічних сторінок в історії українсько-польських відносин".

Президент Польщі Анджей Дуда в запроваджений його указом "Національний день пам'яті поляків – жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки" заявив про убивства поляків українцями за етнічною ознакою, і при цьому що правда та пам'ять не повинні розділяти народи, якщо вони ведуть до взаєморозуміння та примирення.

2 липня Дуда підписав закон від 4 червня про встановлення 11 липня "Національним днем пам'яті про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки". Відповідний закон ухвалив Сейм Польщі, у ньому стверджується, що українські націоналістичні формування, що діяли на територіях нинішньої західної України, "вчинили над польським населенням злочин геноциду".

Джерело: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4109570332694829&set=a.1835352363449982