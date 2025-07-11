Інтерфакс-Україна
Політика
17:59 11.07.2025

Україна цінує діалог з Мінкультури Польщі для деполітизації питання вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії - Точицький

2 хв читати
Україна цінує діалог з Мінкультури Польщі для деполітизації питання вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії - Точицький
Фото: МКСК

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявляє, що Україна цінує діалог з Міністерством культури та національної спадщини Польщі для того, щоб деполітизовувати питання вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.

"Ми шанобливо та з глибокою повагою ставимося до історії українського та польського народів, яка у двадцятому столітті мала і трагічні сторінки. Зрілість обох націй проявляється також і у вмінні критичного погляду на такі події, визнання відповідальності за них, а також у шанобливому та християнському ставленні до пам’яті жертв періоду Другої світової війни. Ми цінуємо діалог, який крок за кроком вибудовуємо з Міністерством культури та національної спадщини Польщі для того, щоб деполітизовувати питання вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії для спільного майбутнього наших наступних поколінь. І ми вже маємо вагомі результати на цьому шляху, який гідно проходимо разом", - написав Точицький в мережі Facebook.

В той же час, він заявив, що Україна пам’ятає про невинно вбитих українських громадян на території Польщі, які також потребують вшанування та пам’яті, і дозвіл на проведення робіт в польському селі Юречково свідчить про те, що сторони рухаються шляхом зрілих націй.

"Переконаний, що завдяки науково обґрунтованому та справедливому осмисленню сторінок спільної трагічної історії періоду Другої світової війни, ми напишемо нову сторінку нашої спільної перемоги над агресором, зміцнимо європейський безпековий простір та забезпечимо справедливий та довготривалий мир", - додав він.

Як повідомлялося, Український інститут національної пам'яті (УІНП) у роковини Волинської трагедії заявив, що історія українського і польського народів складна і неоднозначна, і саме тому вимагає відповідального і зваженого підходу.

10 липня Міністерство закордонних справ України напередодні дня вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії у Польщі виступило з заявою "щодо трагічних сторінок в історії українсько-польських відносин".

Президент Польщі Анджей Дуда в запроваджений його указом "Національний день пам'яті поляків – жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки" заявив про убивства поляків українцями за етнічною ознакою, і при цьому що правда та пам'ять не повинні розділяти народи, якщо вони ведуть до взаєморозуміння та примирення.

2 липня Дуда підписав закон від 4 червня про встановлення 11 липня "Національним днем пам'яті про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки". Відповідний закон ухвалив Сейм Польщі, у ньому стверджується, що українські націоналістичні формування, що діяли на територіях нинішньої західної України, "вчинили над польським населенням злочин геноциду".

Джерело: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4109570332694829&set=a.1835352363449982

Теги: #польща #волинська_трагедія #точицький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 11.07.2025
Дуда в день пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" заявив, що стосунки з українцями можна будувати "тільки на основі правди"

Дуда в день пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" заявив, що стосунки з українцями можна будувати "тільки на основі правди"

23:01 10.07.2025
Зеленський: Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні

Зеленський: Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні

12:03 10.07.2025
Заява МЗС України: Росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого

Заява МЗС України: Росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого

23:54 09.07.2025
Дуда заявив про можливість закриття хабу в Жешуві через недооціненість ролі Польщі Україною та союзниками – ЗМІ

Дуда заявив про можливість закриття хабу в Жешуві через недооціненість ролі Польщі Україною та союзниками – ЗМІ

12:12 04.07.2025
Масована російська атака завдала значної шкоди польському консульству в Києві

Масована російська атака завдала значної шкоди польському консульству в Києві

17:15 02.07.2025
Прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою діятиме до 5 серпня - МВС Польщі

Прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою діятиме до 5 серпня - МВС Польщі

04:01 02.07.2025
Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах

19:08 01.07.2025
Навроцький обіцяє зустрітися із Зеленським – ЗМІ

Навроцький обіцяє зустрітися із Зеленським – ЗМІ

13:58 30.06.2025
Норвегія розгорне F-35 у Польщі, в тому числі для захисту логістичного центру допомоги Україні

Норвегія розгорне F-35 у Польщі, в тому числі для захисту логістичного центру допомоги Україні

09:46 20.06.2025
Точицький закликає обласну і місцеву владу Одещини забезпечили належне збереження Куяльницького козацького цвинтара

Точицький закликає обласну і місцеву владу Одещини забезпечили належне збереження Куяльницького козацького цвинтара

ВАЖЛИВЕ

МЗС України не відомо про "новий підхід" РФ до врегулювання війни в Україні, про який повідомив Рубіо після зустрічі з Лавровим

Раді пропонують змінити виборче законодавство з урахуванням сучасних викликів

Розвиток військового та технологічного секторів може привести Україну до економічного чуда та успішної євроінтеграції - Мерц

Мелоні: інвестиції у відбудову України є інвестиціям в країну, яка показує стійкість, а також інвестиції в ріст всієї Європи

Заява МЗС України: Росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого

ОСТАННЄ

Трамп про черговий удар по Україні: Я знаю. Ви побачите, що відбуватиметься далі

МЗС України не відомо про "новий підхід" РФ до врегулювання війни в Україні, про який повідомив Рубіо після зустрічі з Лавровим

Раді пропонують змінити виборче законодавство з урахуванням сучасних викликів

Європартнери почали формування фонду зменшення ризиків для ВДЕ в Україні з першого внеску від ЄС в EUR180 млн – ЄБРР з URC-2025

ТЕКСТ: Заява лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих

Поки Путін відмовляється від миру, ми мобілізуємо більше підтримки для України - Стармер

Київ та Відень посилять співпрацю для запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України

Мерц звернувся до Словаччини з проханням приєднатися до 18-го пакету санкцій проти РФ

Розвиток військового та технологічного секторів може привести Україну до економічного чуда та успішної євроінтеграції - Мерц

Мерц закликав Трампа лишатись з Європою: ми прагнемо одного і того ж самого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА