ЦПД: РФ розсилає в органи влади фейковий лист про підготовку до евакуації міністерств і державних відомств на захід України

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) заявляє, що РФ розсилає до органів влади та державних структур фейковий лист начебто за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про підготовку до евакуації міністерств і державних відомств на захід України.

"Росіяни розсилають до органів влади та державних структур фейковий лист буцімто за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від 30 червня 2025 року. У ньому йдеться про нібито підготовку до евакуації міністерств і державних відомств на захід України — "у зв’язку з втратою територій". Інформацію про це поширюють російські пропагандисти. У сфальсифікованому "документі" зазначається, нібито прем'єр-міністр доручив центральним органам виконавчої влади готувати приміщення у західних областях для можливої передислокації. Також там йдеться про начебто скорочення штатів відомств на 10% за рахунок ліквідації посад у тимчасово окупованих територіях. Окрім цього, зазначено "розпорядження" до 25 числа поточного місяця надати списки звільнених працівників мобілізаційного віку до територіальних центрів комплектування", - йдеться в повідомленні ЦПД в телеграм-каналі.

Відзначається, що Центр верифікував цю інформацію та повідомляє, що насправді такого документа не існує, і він повністю вигаданий росіянами.

Зокрема, такий лист не був зареєстрований у Департаменті забезпечення документообігу при Кабінеті міністрів, як це передбачено обов'язковою процедурою, а також на фейковість "документа" вказує і наявність у ньому великої кількості орфографічних помилок.