Конкурс на очільника БЕБ призупинено через підозру трьох кандидатів у зв'язках з РФ

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Служба безпеки України (СБУ) надіслала лист комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо підозри трьох кандидатів у зв’язках з Росією, через що конкурс було призупинено.

Як зазначив член комісії від уряду Юрій Пономаренко, лист від СБУ датований 24 травня, проте він надійшов до комісії лише 5 червня.

"Голова СБУ повідомив, що відповідна перевірка кандидатів потребує додаткового часу. Я чудово розумію, що в нашій ситуації будь-які відкладення, перенесення конкурсу будуть мати негативні наслідки. Давайте будемо відвертими, це матиме і соціально-політичні, і репутаційні негативні наслідки, та і будь-які інші. Втім, мені видається, що такі ризики цих наслідків, вони цілком прийнятні з урахуванням тих ризиків, яких ми можемо запобігти, дочекавшись відповіді від СБУ", - сказав він під час засідання комісії в неділю.

Отже, члени комісії від України пропонували призупинити конкурс та все ж надати СБУ більше часу для перевірки.

В свою чергу голова конкурсної комісії з відбору директора Лаура Стефан оголосила, що члени комісії зазначили, що 22 квітня вони вже відправляли лист для загальної перевірки кандидатів. 27 квітня було отримано відповідь, та визначено, що немає жодних застережень щодо кандидатів.

Під час голосування члени комісії розділились: троє міжнародних членів проголосували за продовження конкурсу попри застереження СБУ, а три експерти від України виступили за призупинення.

Проте, як пояснила Стефан, у такому випадку голоси міжнародних членів переважають, тож рішення є, але, як передбачено законом, буде ухвалене через добу.

Співбесіди з кандидатами у неділю будуть скасовані, а з понеділка вони продовжаться.

Згідно з інформацією на сайті Кабміну, у неділю, 8 червня, та понеділок, 9 червня, комісія мала заслухати по 6 кандидатів, у вівторок (10 червня) - ще 4, у цей же день о 16:00 мали визначити переможця.

Народний депутат Ярослав Железняк вважає, що конкурс призупинений планово та підозрює у цьому Офіс президента.

"Коротко: влада дала команду зірвати конкурс по БЕБ… Чому це роблять? Та тому що можуть. Після того як зірвали реформу митниці, побачили що суспільству в цілому пофіг, бізнес мовчить, а міжнародні партнери нічого через це не зробили - вирішили і обрання нового голови БЕБ зірвати": - написав він в телеграмі в неділю.

Железняк наголосив, що таким чином може зірватись дедлайн обрання голови БЕБ до 1 липня, встановлений МВФ, а також можуть виникнути проблеми з ЄС та G7.

Нардеп також пообіцяв провести ТСК щодо засідання комісії БЕБ у неділю, де запропонував членам комісії та відповідальним за призупинення конкурсу пояснити події депутатам.

Повідомлялося, що за результатами попередніх етапів найбільш балів набрав керівник Другого Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров – 215,36, за якими йдуть старший детектив НАБУ Роман Яроменок – 199,65 балів, начальник відділу внутрішнього контролю в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Олександр Ситников — 193,3 бали та керуючий партнер "Форсего Україна" Руслан Пахомов, який працював у медіабізнесі та був колишнім керівником служби боротьби з кіберзлочинністю МВС України – 191 бал.

Не так сильно від них відстали керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський – 185,65 балів, Руслан Даменцов, який працював у Національному антикорупційному бюро на посаді детектива і старшого детектива, – 183,7 балів та прокурор Офісу генерального прокурора Аттіла Ковчі — 179,65 балів.

Конкурс проводиться в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.