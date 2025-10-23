Інтерфакс-Україна
10:53 23.10.2025

Глава Єврокомісії заявила, що 19-й пакет санкцій вперше торкнеться російського газового сектора

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер заявила, що схвалений 19-й пакет санкцій проти РФ вперше передбачає заходи проти російського газового сектора.

"Вперше ми діємо проти російського газового сектора - серця військової економіки Росії", - написала фон дер Ляєн в соцмережі X.

Вона запевнила, що ЄС продовжить надавати підтримку Україні аж до досягнення тривалого миру.

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що 19-й пакет санкцій, схвалений у четвер, передбачає заборону на імпорт до союзу російського скрапленого природного газу з 2027 року.

Крім того, заходи торкнуться 117 танкерів, які, за версією ЄС, пов’язані з Росією, а також двох великих російських нафтових компаній. Bloomberg не вказує, про які компанії йдеться.

Напередодні Мінфін США оголосив про введення додаткових санкцій щодо РФ, в рамках яких заходи вводяться проти нафтових компаній "Роснефть" і "ЛУКОЙЛ".

Під санкції потрапили також шість дочірніх компаній "ЛУКОЙЛа", зокрема, "ЛУКОЙЛ - Західна Сибір" і "ЛУКОЙЛ-Калінінградморнефть". Серед дочірніх компаній "Роснефти", яких налічується в списках близько 30, - "Сибнефтегаз", "Роспанінтернешнл", "РН-Пурнефтегаз".

