17:03 02.12.2025

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Ірландії допомогу, санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Дубліну обговорив із прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном допомогу, а також питання санкційної політики проти РФ і позицію щодо заморожених російських активів.

"Сьогодні також ми детально обговорили весь двосторонній порядок денний. Це стосується нашої стійкості, є допомога від Ірландії енергетична, також пакет гуманітарної підтримки. Ми дуже вдячні за все це", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії у вівторок.

Президент повідомив, що країни затвердили дорожню карту партнерства щонайменше на наступні п'ять років.

"Сподіваємось, що в цей період Україна вже стане членом Європейського Союзу", - додав він.

Крім того, Україна цінує, що Ірландія завжди принципово ставиться до питань тиску на РФ, зокрема, це питання санкцій. За словами Зеленського, "санкції мають залишатись в силі, поки залишається російська окупація та залишаються російські знущання з наших людей, українців".

"Ми обговорили сьогодні також позицію щодо заморожених російських активів, вже давно час їх направити Україні заради того, щоб ми могли надійно забезпечити все - і свою оборону, і своє відновлення", - зазначив президент.

Зеленський також закликав партнерів активніше брати участь в спільних зусиллях для юридичної відповідальності РФ та її спільників.

