США готують нові санкції проти РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду – ЗМІ

Фото: Unsplash

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує новий пакет санкцій проти енергетичного сектору Росії, щоб посилити тиск на Москву, якщо Володимир Путін відхилить мирну угоду з Україною, повідомляє у середу Bloomberg з посиланням на джерела.

"За словами осіб, обізнаних з питанням, США готують новий раунд санкцій щодо російського енергетичного сектора для посилення тиску на Москву на випадок, якщо Росія відхилить мирну угоду з Україною", - інформує агентство.

"США вивчають варіанти на кшталт застосування заходів проти суден так званого "тіньового флоту" Росії, що використовується для перевезення нафти, а також проти торгових компаній, які сприяють транзакціям, заявили джерела", - зазначає Bloomberg.

Джерела зазначили, що заходи можуть оприлюднити вже цього тижня. Однак, пояснили співрозмовники агентства, право вирішального голосу щодо санкцій залишається за президентом США

Співрозмовники Bloomberg додали, що глава Мінфіну США Скотт Бессент обговорював цю тему раніше цього тижня з послами європейських держав.

У Мінфіні США інформацію коментувати не стали.