10:34 27.11.2025

ЄС розгляне питання про наступні санкції проти РФ після нового року - ЗМІ

Рішення ЄС про черговий пакет антиросійських санкцій може бути прийнято після новорічних свят, повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

"Що стосується вердикту щодо 20-го пакету санкцій, спрямованих проти Росії, то він не очікується до свят", - йдеться в повідомленні.

За словами співрозмовника видання, "це зараз не є пріоритетом". Ще одне джерело Politico зазначило, що, за його даними, Єврокомісія приступить до обговорення ідей щодо нового пакету в січні.

Видання зазначає, що "неформальне обговорення" щодо 20-го пакету санкцій ведеться, але це "стандартна рутинна робота". "Поки нічого не дійшло до рівня постпредів країн ЄС", - зазначено в повідомленні.

Раніше Анітта Хіппер, прес-секретар глави дипломатії ЄС Каї Каллас, заявила, що в ЄС триває робота над 20-м пакетом санкцій проти РФ, і її мета, серед іншого, посилити ефективність заходів проти танкерів, що перевозять, за оцінками Євросоюзу, російську нафту.

У жовтні США і ЄС оголосили про нові санкції, що зачіпають нафтову і газову сфери РФ. Мінфін США оголосив про введення додаткових санкцій щодо РФ, в рамках яких заходи вводяться проти нафтових компаній "Роснефть" і "ЛУКОЙЛ". Євросоюз прискорить відмову від російського СПГ, введе заходи проти 117 суден, а також посилить раніше введену заборону на транзакції щодо компаній "Роснефть" і "Газпром нафта".

Теги: #єс #санкції_рф

