Росія втратила трильйони доларів через заниження вартості її нафти та нафтопродуктів – СЗР про ефект санкцій проти РФ

Росія втратила трильйони доларів через заниження вартості її нафти та нафтопродуктів, Центробанк РФ попередив про скорочення видатків бюджету, якщо ціни на нафту не зростуть, повідомляє Служба зовнішньої розвідки за підсумками дії санкцій проти агресора у 2025 р.

"Центробанк рф попередив про скорочення видатків бюджету, якщо ціни на нафту не зростуть. "Росія втратила трильйони доларів через заниження вартості її нафти та нафтопродуктів", – вважає голова санкт-петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі Ігор Артем’єв", - йдеться у повідомленні СЗР на сайті у суботу.

Повідомляється також, що з 1 січня 2026 базова ставка стягуваного в РФ податку на додану вартість зросла з 20 до 22%. За оцінками експертів, підвищення ставки ПДВ на 2% призведе до загального зростання цін у першому півріччі 2026 року. Крім того, з 1 січня 2026 року почнуть оподатковуватись ПДВ банківські комісії з карткових операцій – зокрема, це торкнеться еквайрингу та процесингу. Тепер ПДВ за ними становитиме 22%, протягом 20 років діяла пільга щодо їхнього повного звільнення від цього податку. З початком 2026 року збільшиться і розмір митних зборів за здійснення митницею операцій, пов’язаних із ввезенням до росії різних товарів. Зросте вартість митного оформлення для низки товарів, що ввозяться в країну. Наприклад, для радіоелектроніки вона зросте майже в 2,5 рази – з 30 тис. до 73,86 тис. за партію незалежно від її обсягу.

Також з 1 січня ставка податку на прибуток для осіб, визнаних у РФ "іноземними агентами", зросла до 30% (замість 13–22%). Крім того, "іноагентів" позбавлять всіх податкових пільг і відрахувань, якими користуються росіяни.

СЗР України зазначає, що мікрофінансові організації з 1 січня 2026 року повинні будуть вимагати офіційне підтвердження про доходи позичальників за кредитами до 50 тис. рублів або оцінювати їх на основі середньодушового доходу в регіоні. При тому, що депутати держдуми не повинні подавати декларації про свої доходи.

У Росії за 11 місяців 2025 року збитки від злочинів економічного спрямування досягли 316 млрд рублів, що стало рекордним показником за останні три роки. Всього за минулий рік виявлено понад 101 тис. подібних злочинів.

Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі наголосила, що російські спортсмени на Зимових Олімпійських іграх в Мілані-Кортіні у лютому поточного року не зможуть змагатися під прапором своєї країни, навіть якщо буде досягнуто мирної угоди з Україною.

Російські авіакомпанії в 2025 році попередньо перевезли 108,5 млн пасажирів, що нижче рівня минулого року на 2,7%. Зокрема, пасажиропотік московського аеропорту "Домодєдово" скоротився майже на 11% порівняно з 2024 роком.

Повідомляється, що 2025 року в регіонах РФ понад 11,9 тис. разів відключали мобільний інтернет. Абсолютними лідерами за кількістю шатдаунів серед російських регіонів стали нижньогородська (202 дні з шатдаунами) і ростовська (200) області, а також Москва (199).

З сайтів російських судів почали зникати картки справ за позовами про визнання людей зниклими чи загиблими. Наразі на сайтах судів 50 регіонів немає жодного такого позову, зареєстрованого у 2025 році, тоді як ще місяць тому там були дані майже про 44 тис. справ за минулий рік.

Через брак вугілля в Якутії без тепла можуть залишитися майже 122 тисячі осіб.

До цілорічної до 2031 року заборони на майнінг криптовалюти крім ТОТ України і республік північно-кавказького федерального округу, додали ще Забайкальський край і республіку Бурятія. Нагадаємо, що рф ввела заборону на майнінг у 13 регіонах країни для стабілізації роботи енергосистеми.

Понад 400 закладів громадського харчування можуть закритися в Москві в 2026 році – це на 10% більше, ніж у 2025 році.

СЗР України також наводить дані щодо міжнародного аспекту ставлення до РФ та Білорусі. Так, Бюро національної безпеки Польщі заявило, що Росія та Білорусь інтенсифікували провокації в повітряній сфері в останні місяці, і очікує на повторення провокацій у 2026 році.

Президент Фінляндії Олександр Стубб згадав Росію у своєму новорічному зверненні. Він заявив, що відносини між двома країнами назавжди змінилися. З 2023 року Фінляндія закрила всі вісім пасажирських переходів на східному кордоні.

За 2025 рік Литва перехопила 635 повітряних куль, що залетіли з білорусі. Це у 2,8 рази більше, ніж за 2024 рік, коли було перехоплено 226 таких аеростатів. Примітно, що 2023-го їх було лише три.

Повідомляється, що Білорусь посіла 3-тє місце у світі за кількістю накладених санкцій. З 2020 року понад 8 тис. осіб засуджено в Білорусі у політично мотивованих кримінальних справах. Загалом мінімум 9282 особи зіткнулися з кримінальним переслідуванням з політичних мотивів, і ці показники зростають щомісяця. На кінець грудня 2025 року в білорусі в місцях позбавлення волі перебував 1131 політв’язень (з них 167 жінок).