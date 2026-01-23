Українським морським коридором перевезено 100 млн тонн зерна — Кулеба

Український морський коридор стабільно працює і забезпечує експорт продукції навіть в умовах постійних обстрілів, за час його функціонування — з вересня 2023 року — через коридор перевезено 168,9 млн тонн вантажів, із яких 100 млн тонн —зерно, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Росія вже четвертий рік поспіль системно атакує цивільну та критичну інфраструктуру України — порти, логістику та енергетику, намагаючись дестабілізувати експорт і свідомо порушити глобальну продовольчу безпеку. Останнім часом рф значно збільшила кількість російських атак на судна та порти. Лише на період з 2 грудня 2025 по 12 січня 2026 року (40 днів) припадає 10% усіх руйнувань інфраструктури, починаючи з 2022 року", — написав він у Facebook.

Міністр запевнив, що попри постійні обстріли та загрози українська логістична система не зупиняється — понад 40% вантажів, перевезених українським морським коридором, було опрацьовано в 2025 році, попри атаки та загрози.

"За кожною цифрою у цій статистиці стоять люди — працівники портів, логісти, моряки, диспетчери, інженери, ремонтні бригади. Вони працюють у надзвичайно складних і небезпечних умовах, але щодня забезпечують рух суден і виконання експортних контрактів. Саме завдяки їхній роботі Україна залишається частиною світової продовольчої системи й виконує свою відповідальність перед десятками країн", — зазначив Кулеба.

Він акцентував увагу на тому, що попри постійні обстріли з боку держави-терориста, Україна не є ізольованою. Логістична система працює, порти функціонують, а рішення ухвалюються виходячи з реальної безпекової ситуації.

"Український морський коридор залишається надійним маршрутом експорту, продовжує постачати українську продукцію на світові ринки та забезпечує продовольчу безпеку світу", – резюмував віцепрем`єр.

Як повідомлялося, Олексій Кулеба у грудні інформував, що у морських портах України розширюють мережу мобільних укриттів. Уже встановлено більше 50 мобільних споруд для захисту людей, а також понад 30 стаціонарних укриттів. До цієї роботи долучаються портові оператори та приватні компанії, які облаштували десятки власних захисних споруд. Мінрозвитку також співпрацює з військовими над посиленням захисту безпосередньо портів.

Український морський коридор запрацював 16 серпня 2023 року. Україна організувала цей морський шлях після блокади РФ "зернового коридору". Українським морським коридором транспортують не лише аграрну продукцію.