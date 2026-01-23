Інтерфакс-Україна
Економіка
17:52 23.01.2026

Українським морським коридором перевезено 100 млн тонн зерна — Кулеба

2 хв читати
Українським морським коридором перевезено 100 млн тонн зерна — Кулеба

Український морський коридор стабільно працює і забезпечує експорт продукції навіть в умовах постійних обстрілів, за час його функціонування — з вересня 2023 року — через коридор перевезено 168,9 млн тонн вантажів, із яких 100 млн тонн —зерно, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Росія вже четвертий рік поспіль системно атакує цивільну та критичну інфраструктуру України — порти, логістику та енергетику, намагаючись дестабілізувати експорт і свідомо порушити глобальну продовольчу безпеку. Останнім часом рф значно збільшила кількість російських атак на судна та порти. Лише на період з 2 грудня 2025 по 12 січня 2026 року (40 днів) припадає 10% усіх руйнувань інфраструктури, починаючи з 2022 року", — написав він у Facebook.

Міністр запевнив, що попри постійні обстріли та загрози українська логістична система не зупиняється — понад 40% вантажів, перевезених українським морським коридором, було опрацьовано в 2025 році, попри атаки та загрози.

"За кожною цифрою у цій статистиці стоять люди — працівники портів, логісти, моряки, диспетчери, інженери, ремонтні бригади. Вони працюють у надзвичайно складних і небезпечних умовах, але щодня забезпечують рух суден і виконання експортних контрактів. Саме завдяки їхній роботі Україна залишається частиною світової продовольчої системи й виконує свою відповідальність перед десятками країн", — зазначив Кулеба.

Він акцентував увагу на тому, що попри постійні обстріли з боку держави-терориста, Україна не є ізольованою. Логістична система працює, порти функціонують, а рішення ухвалюються виходячи з реальної безпекової ситуації.

"Український морський коридор залишається надійним маршрутом експорту, продовжує постачати українську продукцію на світові ринки та забезпечує продовольчу безпеку світу", – резюмував віцепрем`єр.

Як повідомлялося, Олексій Кулеба у грудні інформував, що у морських портах України розширюють мережу мобільних укриттів. Уже встановлено більше 50 мобільних споруд для захисту людей, а також понад 30 стаціонарних укриттів. До цієї роботи долучаються портові оператори та приватні компанії, які облаштували десятки власних захисних споруд. Мінрозвитку також співпрацює з військовими над посиленням захисту безпосередньо портів.

Український морський коридор запрацював 16 серпня 2023 року. Україна організувала цей морський шлях після блокади РФ "зернового коридору". Українським морським коридором транспортують не лише аграрну продукцію.

Теги: #зерновий_коридор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 03.03.2025
Українським морським коридором експортовано близько 70 млн тонн зерна

Українським морським коридором експортовано близько 70 млн тонн зерна

10:58 19.01.2025
ДБР передало до суду справу підприємця – учасника схеми поборів з експортерів "зернового коридору"

ДБР передало до суду справу підприємця – учасника схеми поборів з експортерів "зернового коридору"

14:40 15.08.2024
Зерновим морським коридором за рік скористалися 2300 суден і перевезли понад 60 млн тонн вантажів - ВМС України

Зерновим морським коридором за рік скористалися 2300 суден і перевезли понад 60 млн тонн вантажів - ВМС України

15:03 02.04.2024
Чиновників Держпродспоживслужби викрито на поборах експортерів "зернового коридору" - ДБР

Чиновників Держпродспоживслужби викрито на поборах експортерів "зернового коридору" - ДБР

16:30 30.03.2024
Спікери Ради та Національних зборів Франції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору" в Одесі

Спікери Ради та Національних зборів Франції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору" в Одесі

18:55 06.03.2024
Президент України та прем'єр-міністр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"

Президент України та прем'єр-міністр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"

15:10 04.03.2024
Зеленський про роботу "зернового коридору": Наближаємося до позначки експорту в 30 млн тонн вантажів

Зеленський про роботу "зернового коридору": Наближаємося до позначки експорту в 30 млн тонн вантажів

11:54 01.03.2024
Експорт з України морським коридором у лютому сягнув рекордних 8 млн тонн - Кубраков

Експорт з України морським коридором у лютому сягнув рекордних 8 млн тонн - Кубраков

16:04 25.11.2023
Україна отримає морські катери для конвоювання суден через "зерновий коридор" у Чорному морі - Зеленський

Україна отримає морські катери для конвоювання суден через "зерновий коридор" у Чорному морі - Зеленський

07:30 29.10.2023
Українським коридором прибуло п’ять суден, із яких два - вдруге

Українським коридором прибуло п’ять суден, із яких два - вдруге

ВАЖЛИВЕ

Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив про 1-ше закриття на EUR200 млн

Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну на РДН та ВДР з 18 січня по 31 березня на рівні 15 тис. грн/мвт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку – 16 тис. грн/мвт*год

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

ОСТАННЄ

ЄБРР покриє 60% ризику за кредитом Укрсиббанку на $17 млн для Yednist' Group

Житлові товариства можуть перезапустити в Україні через окремий закон - Шуляк

Товарообіг торговельних центрів Budhouse Group у 2025р збільшився на 27%, до 15,4 млрд грн

Попит на доставку у Glovo під час блекаутів зріс на 7,7%, кількість замовлень у Bolt Food – приблизно на 6%

"Укрзалізниця" отримала 2 тис. тонн високотехнологічних рейок Р-65 від японського виробника Nippon Steel

"АТБ", "Таврія В", "ЛотОк" та "Дивоцін" приймають оплату нацкешбеком, "Епіцентр" та "Рукавичка" приєднаються незабаром

Україна отримала енергообладнання з шести країн Європи для відновлення енергосистеми – Шмигаль

Українці активізували закупівлю дров, їх для всіх вистачить – "Ліси України"

Втрати ритейлу через відключення електроенергії можуть сягати до 30% товарообігу – думка

Брак електроенергії загрожує молочній галузі - асоціація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА