Спікери Ради та Національних зборів Франції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору" в Одесі

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із головою Національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве відвідали Одесу.

"Морський порт. Місце, яке неодноразово атакували ворожі ракети та дрони. Разом із головою Національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве відвідали порт, де насамперед ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"", - написав Стефанчук у фейсбуці у суботу.

"Детально обговорили маршрути руху цивільних суден до та з чорноморських портів, а також ті виклики та небезпеки, з якими доводиться зустрічатися. Обговорили важливість відновлення портової інфраструктури та її захист від системних атак з боку Росії", - зазначив спікер Ради.

За його словами, "важливо, що наші партнери, серед яких, безумовно, Франція, розуміють важливість функціонування "зернових коридорів" для гарантування продовольчої безпеки".