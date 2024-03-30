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16:30 30.03.2024

Спікери Ради та Національних зборів Франції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору" в Одесі

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Спікери Ради та Національних зборів Франції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору" в Одесі

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із головою Національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве відвідали Одесу.

"Морський порт. Місце, яке неодноразово атакували ворожі ракети та дрони. Разом із головою Національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве відвідали порт, де насамперед ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"", - написав Стефанчук у фейсбуці у суботу.

"Детально обговорили маршрути руху цивільних суден до та з чорноморських портів, а також ті виклики та небезпеки, з якими доводиться зустрічатися. Обговорили важливість відновлення портової інфраструктури та її захист від системних атак з боку Росії", - зазначив спікер Ради.

За його словами, "важливо, що наші партнери, серед яких, безумовно, Франція, розуміють важливість функціонування "зернових коридорів" для гарантування продовольчої безпеки".

 

Теги: #стефанчук #зерновий_коридор

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