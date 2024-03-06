Економіка

18:55 06.03.2024

Президент України та прем'єр-міністр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час відвідування Одеського морського торговельного порту ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору" в Чорному морі, повідомляє пресслужба президента України.

Зеленський акцентував, що постійне відновлення портової інфраструктури, яка зазнає систематичних атак, є досить непростим завданням, тому дуже важливо посилити її захист.

"Питання номер один – це, звичайно, протиповітряна оборона, яка потрібна для захисту людей і портової інфраструктури", - наголосив він.

Зеленському та Міцотакісу розповіли про функціонування створеного Україною в серпні 2023 року "зернового коридору" після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи 17 липня минулого року.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував, що завдяки новому коридору за сім місяців було експортовано майже 28 млн тонн зерна та інших вантажів до щонайменше 38 країн світу. Причому в грудні-лютому суттєво зріс обсяг товарів, відвантажених у портах Великої Одеси. Для порівняння, уточнив він, за час функціонування Чорноморської зернової ініціативи до виходу з неї РФ з українських портів майже за рік було експортовано 32,8 млн тонн аграрної та іншої продукції.

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа, зі свого боку, зазначив, що з липня 2023 року ворог застосував понад 880 дронів-камікадзе і більше ніж 170 ракет по портовій інфраструктурі Одещини.

Віцеадмірал наголосив, що Сили оборони України змусили російські кораблі залишити північно-західну частину моря. Крім того, завдяки діям Повітряних сил із грудня 2023 року агресор призупинив дистанційне мінування з літаків підхідних каналів до українських портів.

Теги: #одеса #зерновий_коридор #міцотакіс

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