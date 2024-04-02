Чиновників Держпродспоживслужби викрито на поборах експортерів "зернового коридору" - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили посадовців Держпродспоживслужби в Одеській і Запорізькій областях, які організували багатомільйонну схему вимагання грошей в експортерів "зернового коридору", інформують у ДБР.

"Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській і Запорізькій областях організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, а також за виготовлення актів про результати обстеження, які необхідні для експорту ячменю та зерна", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією бюро, фактично чиновники створили організовану злочинну групу із чітким розподілом ролей та обов'язків. "До її складу входило понад 11 людей, зокрема керівник ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області та начальник Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області", - уточнюється в повідомленні.

Також до складу групи входили по два головні інспектори із ГУ Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій області, цивільні особи, зокрема керівники брокерських компаній, які були посередниками.

"За попередніми оцінками, ділки отримували від своєї незаконної діяльності щомісячно понад $160 тис.", - наголошується в повідомленні.

У різних регіонах України проведено 60 обшуків, під час яких знайдено та вилучено понад $100 тис. і 500 тис. грн від незаконної діяльності, вісім автомобілів еліткласу, записники з переліком розподілу сум між учасниками схеми, а також чорнові записи та комп'ютерну техніку, на якій виготовляли вилучені документи.