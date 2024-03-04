Економіка

15:10 04.03.2024

Зеленський про роботу "зернового коридору": Наближаємося до позначки експорту в 30 млн тонн вантажів

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Зеленський про роботу "зернового коридору": Наближаємося до позначки експорту в 30 млн тонн вантажів

Президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради заявив про хорошу динаміку роботи "зернового коридору", яка наближається до позначки експорту в 30 млн тонн вантажів.

"Зерновий коридор" продовжує демонструвати хорошу динаміку - наближаємося до позначки в 30 мільйонів тонн вантажів, із них лише за лютий експортували понад 8 мільйонів тонн", - написав президент у телеграмі.

Крім того, за його словами, триває розвиток і альтернативних маршрутів експорту української продукції через Дунай і Молдову.

Під час селектора Зеленський також заслухав міністра та представників Міноборони про фактичні надходження зброї та боєприпасів, про заплановані надходження в березні.

"Заслухав також головкома щодо оперативної ситуації на основних напрямках, аудиту Збройних сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах. Обов'язково - доповіді розвідок, СБУ та МВС", - написав він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/9675

Теги: #зерно #зеленський #зерновий_коридор

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