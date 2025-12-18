Мінфін США готовий до введення санкцій проти РФ в найкоротший час - Стефанішина

Міністр фінансів США Скотт Бессент (Scott Bessent) провів зустріч із послами європейських країн, на який заявив, що його відомство готове до введення додаткових санкцій проти Росії на наступному тижні, повідомила надзвичайний та повноважний посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина.

"Міністр Фінансів США провів зустріч з європейськими послами. Дійсно на зустрічі він сказав про те, що на наступному тижні проти Росії можуть бути запроваджені додаткові санкції. Також готовність підтверджується і на рівні наших контактів в Мінфіні США", - написала вона у своєму телеграм-каналі.