Інтерфакс-Україна
Економіка
16:25 18.12.2025

Мінфін США готовий до введення санкцій проти РФ в найкоротший час - Стефанішина

Міністр фінансів США Скотт Бессент (Scott Bessent) провів зустріч із послами європейських країн, на який заявив, що його відомство готове до введення додаткових санкцій проти Росії на наступному тижні, повідомила надзвичайний та повноважний посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина.

"Міністр Фінансів США провів зустріч з європейськими послами. Дійсно на зустрічі він сказав про те, що на наступному тижні проти Росії можуть бути запроваджені додаткові санкції. Також готовність підтверджується і на рівні наших контактів в Мінфіні США", - написала вона у своєму телеграм-каналі. 

Теги: #мінфін_сша #санкції_рф

