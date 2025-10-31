Інтерфакс-Україна
Події
13:58 31.10.2025

Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

Фото: https://www.president.gov.ua/

Під санкції потрапило 610 танкерів тіньового флоту РФ, необхідно санкціонувати ще 340 танкерів, з них 65 головних, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"По всім нашим даним, 610 танкерів тіньового флоту було санкціоновано. Вважаємо, що різних суден, десь півтори тисячі плюс, які працюють на Росію, значить працюють на війну. Вважаємо, що ключових 340, ядро 65 - це те, що нам потрібно ще санкціонувати", - сказав він на брифінгу у п’ятницю.

Президент додав, що ключовими партнерами, які зменшували імпорт нафти з РФ, або зводили до "нуля" є Канада, Австралія, Велика Британія, ЄС. Натомість Індія, Китай, Туреччина і Центральна Азія – збільшували.

"Тому що ось приклад Китаю, імпортував на 120 мільярдів. Уявіть собі, США проваджують санкції, скорочення буде 50, а імпорт тільки Китаю – 120 мільярдів. Вони найбільший гравець, помічник в цій війні, це факт", - наголосив глава держави.

Теги: #зеленський #санкції_рф

