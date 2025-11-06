Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 листопада, підписав нові санкційні рішення, зокрема відсьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Продовжуємо синхронізацію санкцій партнерів в українській юрисдикції, і відсьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Працюємо також і для поширення санкцій Євросоюзу в юрисдикціях інших європейських країн поза межами ЄС. Це сильний пакет. Діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Окрім того, Україна застосовує нові санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці і завдяки цьому на фінансування здатності воювати РФ.

"Вже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах. Дякую всім, хто допомагає", - повідомив президент.

Також він доручив готувати нові рішення Ради національної безпеки України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, проти колаборантів.

"Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти премʼєр-міністра України й інших наших урядовців. Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь", - зауважив Зеленський.

Глава держави наголосив, що РФ повинна закінчити війну, і щодо цього потрібні конкретні кроки та змістовна дипломатія.